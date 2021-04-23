Михалков вручил посмертный приз Гафту, несмотря на давнюю обидную эпиграмму

Вдова Валентина Гафта Ольга Остроумова получила из рук Никиты Михалкова специальный приз открывшегося в Москве 43-го международного кинофестиваля.

Гафт много писал эпиграмм коллегам. После его смерти одной из самых популярных оказалась «Россия, слышишь страшный зуд? Три Михалкова по тебе ползут». Возможно, из-за этих неприятных, но прижившихся в устах «злобненькой» интеллигенции слов Никита Сергеевич никогда и не приглашал ни Гафта, ни Остроумову на свой кинофестиваль.

Во всяком случае со сцены Ольга Михайловна сказала: «Я на этом фестивале, да и он, по-моему, первый раз».

– Вручаем приз «За вклад» потрясающему человеку, выдающемуся человеку, – сказал Никита Михалков. – Он жил в этой среде и этой актерской ауре и сохранил невероятную чистоту…

– Спасибо, Валя был бы очень-очень рад, – ответствовала Ольга Остроумова.

Организаторы включили запись, на которой Гафт читает стих «Живых все меньше в телефонной книжке…», а Ольга Остроумова, обратив внимание на присутствие в зале Марины Зудиной, прочла эпиграмму, которую актёр адресовал в своё время своему однокурснику Олегу Табакову:

Во дни побед, в часы признанья,

Когда тебя возносят до небес,

Отдай все ордена, забудь про званья,

Чтоб не пришлось платить за перевес.

Ольга Остроумова вместе с Никитой Михалковым хлопнула традиционной хлопушкой, объявив фестиваль открытым.

Обычно это делает председатель жюри, но филиппинский режиссёр Брийянте Мендоса перед вылетом получил два положительных теста на коронавирус и вынужден был отказаться от приезда в Москву.

Марина Зудина

Произнося «сорок третий», Михалков сделал паузу и ремарку: «Я сейчас посмотрел на седого Филиппа Киркорова и чуть не сказал «сто сорок третий».