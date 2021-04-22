Ведущий "Доброго утра" Тимур Соловьев: Было время – не хватало денег на метро

Ведущий «Доброго утра» на «Первом» Тимур Соловьев вот уже 10 лет встречает утро вместе с российскими телезрителями. Помимо работы на ТВ, Тимур открыл свою онлайн-школу, где учит людей правильно коммуницировать.

Мы поговорили с телеведущим о трудностях, с которыми он столкнулся в начале карьеры в Москве, о профессиональных планах, а также об отцовстве.

– Есть разница в работе на музыкальных каналах и на «Первом»?

– Помню, меня первые пару лет все, начиная от продюсеров, заканчивая операторами, называли на «Вы». Сначала меня это смущало, а затем я понял, что попал в профессиональную среду. Вообще, «Первый» всегда был для меня своего рода вершиной, когда я еще работал в Одессе, только начинал карьеру, думал, что оказаться на этом телеканале – значит быть лучшим в своем деле. Помню, прошел несколько кастингов, и спустя полгода мне позвонили, я тогда был в Америке и совсем забыл о том, что хотел попасть на «Первый». Я настолько не понял, что происходит, что начал рассказывать о своей учебе. Через какое-то время сообразил, что вот оно, моя мечта сбывается, да и деньги уже заканчивались, пора было ехать в Москву.

– Слышала, в начале карьеры у вас были проблемы с деньгами...

– В Одессе нет, я хорошо зарабатывал, думал, что это навсегда. Когда приехал в Москву, первую зарплату потратил на съем квартиры, денег практически не осталось, помню, ездил на метро, и на него порой не хватало, ел очень скромно. Да и период затишья был какой-то, кроме пары дней съемок на канале, больше предложений не было. Это наводило ужасную тоску, было ощущение, что я не реализован, не востребован – я-то ехал в Москву сразу на красную дорожку, в светскую хронику, а оказался в шаге от того, чтобы пойти работать в такси.

– «Доброе утро» – не потолок, какие еще остались вершины, которые хотелось бы покорить?

– Это хороший вопрос, но и самый сложный. Работая на «Утре», я всегда смотрел еще на какие- то передачи, подразумевая карьерный рост. У меня было два сезона «Русского ниндзя», очень жаль, что эта передача закончилась, я получал от нее большое удовольствие. Очень бы хотелось, чтобы куда-то пригласили еще, есть ощущение, что мы немножко прикипели к «Утру», и руководство не хочет нас куда-то еще перемещать.

– Это правда, что вы мечтали сфотографироваться с Ургантом?

– Насчет фото не знаю, но попасть на передачу хотел. Если тебя приглашают в «Вечерний Ургант» – это показатель твоего успеха. Плюс ко всему, Иван – ведущий номер один, да и передача прекрасная, единственная в своем формате в нашей стране.

– Вы никогда не стеснялись признать, что популярны у женщин, сейчас вам многие пишут?

– Стали писать реже, но все равно, как ни странно, – вроде выкладываю фото с ребенком, пишут что-то типа «Привет, ты красивый». Мне еще не так много лет, чтобы письма совсем прекратились.

– Вы всегда говорили о желании создать семью, стать отцом, но смогли этого добиться только с Анной. Почему именно с ней?

– Честно говоря, когда я уже создал семью, я понял, что, наверное, раньше просто этого не хотел. Все эти мысли о семье были навязаны мне обществом, семьей, друзьями, которые давно женаты, а кто-то и развелся уже. Мама, кстати, всегда была демократична, она говорила: если никогда не женишься, ну и что, это твой путь. Единственный, кто меня дергал по этому вопросу, – это я сам. Я очень рефлексировал по этому поводу.

– Что изменилось?

– Когда у тебя рождается ребенок, ты максимально меняешься, расстаешься с эгоистичным режимом. Я понял, что себе я точно не принадлежу. Хочу, чтобы ребенок рос в гармонии, поэтому стараюсь быть примером для дочери не только словами, но и поведением. У меня было травмирующее детство, как и у многих из нас, детей, которые пережили разводы, отчимов, мачех, –я наелся всего этого, своему ребенка такого не желаю.

– Вы так мало личного выкладываете, даже имя дочери нигде не озвучили, почему?

– Я достаточно выкладываю, чем больше личного хранишь, тем больше энергии сохраняется во всей этой истории. Доченьку зовут Сияна, все почему-то удивляются, услышав это имя, но Сияна – старославянское имя, его незаслуженно забыли.