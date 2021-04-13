"Я ходил на полусогнутых": Тишман рассказал, как дурил жюри и зрителей "Маски"

В девятом выпуске второго сезона шоу «Маска», выходящем на НТВ, проект покинул артист, выступавший в костюме Белого Орла – Марк Тишман.

Поразительно, но жюри даже близко не подобралось к тому, что под маской скрывается именно он, хотя назывались почти два десятка имен – Игорь Верник, Тарзан (Сергей Глушко), Гоша Куценко, Сергей Бурунов, Николай Трубач, Дмитрий Харатьян, Никита Джигурда, Оскар Кучера и многие другие.

Увы, но в финальном голосовании у Белого орла почти не было шансов на спасение, потому что конкурировал он с любимцами публики – Неваляшкой и Носорогом, так проголосовали зрители в зале сразу после выступлений.

Скажем, против Змеи и/или Зайца у Марка Тишмана, кажется, шансы все же были бы.

После открытия маски, а позже и в Instagram Тишман рассказал, как дурил жюри и зрителей.

«За девять программ я спел басом, тенором, фальцетом, микстом, сипом и хрипом, но ни разу не спел своим голосом, – рассказал певец. – А чтобы скрыть свой реальный рост 187 см, на протяжении всего проекта я ходил на полусогнутых ногах, чтобы все вокруг думали, что перед ними выступает невысокий артист».

«Я засыпал после съемок и просыпался от того, что у меня сводило ноги».

В общем, в шоу «Маска» Марк Тишман раскрылся для многих с новой стороны, поэтому соцсети полны восторгов в его адрес. А вот жюри и зрителей в зале корят за то, что проект потерял такого сильного исполнителя.

«Марк отлично замаскировался! Сто лет о нем ничего не слышали и даже не знали, насколько он хороший артист. Еще раз, браво!» – фанатам шоу явно пришелся по душе Белый орел.

«Браво, Марк Тишман! Мой один из любимых персонажей! Костюм, маска – отменные! Жаль, что не увидим больше тебя на проекте», – расстраиваются зрители.

«Марк Тишман – супер, его, правда, невозможно было узнать. Какой же талантливый человек! И я даже предположить не могла, что он так двигается. Какой приятный парень, красиво вышел из игры. Красавчик!» – пожалуй, столько позитивных отзывов после выхода не получали даже Юрий Стоянов и Ирина Дубцова.

«Боже, ну ни одной подсказки не было на то, что это Тишман. Браво! Ушел, как Орёл, и раскрылся на шоу бесподобно! Теперь я его фанат! Он просто покорил, реально самая загадочная маска! Супер! Браво, Марк!!!» – вот так вот шоу добавило фанатов непосредственно Тишману.

«Лучше бы Змею убрали. Номера Орла всегда крутые и интересные! А Змея поет хорошо, но номера однообразные, скучные. Постоянно воет на высоких нотах, не интересно за ней наблюдать. Пусть уходит!» – зритель назвал своего аутсайдера следующего выпуска.

«Ключевым стало голосование между Носорогом и Змеей. У Носорога номер был куда лучше, и в номинацию должна была попасть Змея. А там, скорее всего, и на выход с шоу, – разложил все по полочкам ярый фанат шоу и указал, где ошиблись зрители в зале. – Змею тянут в финал только потому, что она единственная девушка, оставшаяся в проекте. Но согласитесь, её номера блекнут по сравнению с выступлениями остальных, Неваляшка каждый раз показывает что-то новое и удивительное.

Крокодил показывает настоящую мужскую харизму. Заяц радует всех своим юмором и последние два выпуска он показал нечто, чего от него не ожидали. Лама удивляет своим вокалом. А Носорог показывает то, что хотят увидеть жюри и зрители.

У Змеи нет ничего своего, что делало бы её особенной, она очень хорошо поет, сразу видно превосходная певица, но за последние несколько выпусков она ничем не запомнилась, кроме её заигрываний с хореографом».