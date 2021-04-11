"Только треть авторов в Москве и на свободе": команде Навального вручили приз за "Дворец"

Мы побывали в секретном месте, откуда велась трансляция кинопремии «Белый слон» с участием Трояновой, Паля и Исаковой.

Премия российских кинокритиков «Белый слон», несмотря на серьёзный конфликт с Союзом кинематографистов под руководством Никиты Михалкова и отказ режиссера Андрея Кончаловского от гран-при, всё-таки смогла объявить в Москве о победе фильмов Алексея Навального в специальной номинации «Событие года».

Sobesednik.ru побывал в секретном месте, откуда велась трансляция в формате zoom-конференции.

Одному «иностранному агенту» (Фонд борьбы с коррупцией) вручили приз в помещении другого «иностранного агента» (Сахаровский центр). Решение принимал экспертный совет премии. Статуэтку, предназначенную для Алексея Навального и коллектива авторов его фильмов, получила видеорежиссер ФБК Александра Дубровская, занимавшаяся монтажом фильма «Дворец для Путина» и других расследований фонда в последние два года.

– Мы никогда не претендовали ни на какие кинематографические премии, – рассказала Sobesednik.ru г-жа Дубровская после вручения приза. – Всё, что мы делаем, мы делаем совсем не для этого. Но мы очень рады и благодарны. Мне жутко обидно, что не Алексей получает этот приз.

По словам Александры Дубровской, из команды, готовившей фильм «Дворец для Путина», на свободе в России осталась только треть. Сам Навальный в тюрьме, его пресс-секретарь Кира Ярмыш под домашним арестом, а большая часть коллектива находится за границей. Несмотря на это, монтажер Алексея Навального заявила, что уезжать не собирается: «Почему я должна это делать? Я в своей стране, я работаю и делаю то, во что верю. Другое дело, что сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности».

Александра Дубровская и Яна Троянова // фото: автора

– Алексей Навальный говорит, что подвергается пыткам, и, конечно, его нужно поддерживать, – сказала Sobesednik.ru актриса Яна Троянова, вручавшая Дубровской «Белого слона». – Это действительно документальный фильм и действительно главное событие года. 115 миллионов просмотров – это то, что нас сегодня объединяет. Это нам даёт понимание, что страна знает, что с нами происходит, страна знает, кто такой Путин, и это вселяет веру в то, что пути назад нет и нас будет больше.

В середине церемонии в помещение Сахаровского центра вошли двое мужчин крепкого телосложения, которые оказались представителями одной из радикальных группировок. Однако конфликта, наподобие случившегося днём ранее с президентом «Артдокфеста» Виталием Манским, удалось избежать. Мужчины постояли некоторое время, наблюдая за тем, как идёт эфир церемонии. Затем, после долгих разговоров с охраной и администрацией площадки, удалились. Снимать происходящее на видео им не дали.

А вот второй площадке – редакции журнала «Искусство кино», откуда должно было произойти включение, повезло меньше: там отрубили электричество, а из-за ложного сообщения о минировании здание пришлось покинуть вовсе. Главный редактор «Искусства кино» Антон Долин объявлял о вручении приза за лучший фильм Андрею Кончаловскому, выйдя в эфир из ближайшей кофейни.

Церемонию в Сахаровском центре также посетили лидер группы «Звери» Рома Зверь, актеры Виктория Исакова, Александр Паль, сценарист и режиссер Михаил Сегал. Фёдор Бондарчук, получивший приз за сериал «Псих», поблагодарил кинокритиков в формате видеообращения. Со сцены от лауреатов и «вручантов» неоднократно звучали призывы освободить Навального, пожелания здоровья оппозиционеру и слова поддержки в адрес Гильдии киноведов и кинокритиков России.