За год "Первый канал" заработал 6,3 млрд чистой прибыли. С 2014 года были лишь убытки

Себестоимость «Первого канала» по сравнению с 2019 годом за минувший год сократилась с 37,3 миллиарда рублей до 28 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность АО «Первый канал».

При этом впервые за семь лет федеральный канал получил прибыль в размере 6,3 миллиарда рублей. Предыдущие семь лет показывали лишь убытки. В 2013 году чистая прибыль составила 2,7 миллиарда рублей.

Экономический рост обусловлен резким сокращением материальных затрат и увеличением статьи «прочих доходов». Но подробно эти части в отчете не расшифровываются.