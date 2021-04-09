Роскомнадзор подал в суд на Первый канал за показ сюжета СМИ-иноагента

Роскомнадзор подал в суд на Первый канал из-за показанного в эфире фрагмента материалов СМИ-иностранного агента без маркировки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

«Основанием для составления протоколов стала демонстрация 11 марта 2021 года в эфире телеканала Первый канал в программе "Время покажет" сюжета иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством России маркировки», – уточняет ведомство.

В программе, по словам знакомого с материалами дела источника РБК, использовали сюжет телеканала «Настоящее время», который финансируется через гранты конгрессом США и внесен Минюстом в список иноагентов.

Роскомнадзор требует привлечь Первый канал к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных законом «О СМИ». Наказание по данной статье предусматривает для юрлиц предупреждение или штраф от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу Twitter и оштрафовал его почти на 9 млн рублей за неудаление постов. Американская компания была признана виновной в нарушении российского законодательства о порядке ограничения доступа к запрещенной информации.

Таганский районный суд Москвы признал Twitter виновным и обязал его выплатить три штрафа – в 3,2 миллиона, в 3,3 миллиона и в 2,4 миллиона рублей.