"Маска" закрывается": Соседов жестко высказался о скандальном шоу

Разговоры о возможном закрытии шоу «Маска» продолжают будоражить светскую тусовку. Зрители недовольны необъективным судейством на проекте. Они считают, что Киркоров и компания развели вкусовщину.

«Филипп, когда выгонял Солнце, сказал, что его дети болеют за Единорога, поэтому нужно оставить его, – пишут зрители. – Разве может на это ориентироваться профессиональный член жюри? "Маску" нужно закрывать».

Самый известный музыкальный критик страны Сергей Соседов высказал свое мнение о закрытии проекта.

– Если о шоу говорят, значит, к нему есть интерес, его смотрят, – говорит Сергей. – Следовательно, никто его не закроет. Я не слежу за «Маской», но видел фрагментарно некоторые выступления. Киркоров ведет себя правильно, а кого выгонят сегодня или завтра – Единорога, Носорога или Бегемота… Какая разница! Все равно рано или поздно все откроют свои лица, и мы поймем, кто прячется за той или иной маской.

У Сергея Соседова – огромный опыт судейства в разного рода проектах. И он отмечает явные ошибки, которые совершают члены жюри «Маски».

– Никакой критики в «Маске» нет, – уверяет Соседов. – Участники поют, члены жюри сидят, угадывают, веселятся. Все рады и счастливы. Азиза плакала… Ну, прямо обрыдалась. Чушь собачья! Она сто лет в шоу-бизнесе, прекрасно знает, как нужно себя вести. Вот шабаш в Интернете после ее ухода получился знатный. Думаю, шоу от ее реакции на уход только выиграло.

Соседов признается, что и сам был бы не против посидеть в кресле члена жюри «Маски». Он даже знает, как бы действовал.

– Я бы открывал только тех, кого не узнавал, – продолжает Соседов. – В прошлом сезоне все поняли, что под одной из масок скрывается Долина. Ее уши росли из каждой песни. Так зачем же ее открывать, если и так знаешь, кто поет? Нужно открывать того, кого не узнаешь, – считает критик.