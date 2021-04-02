Большой стресс: Азиза поделилась своими переживаниями после ухода с шоу "Маска"

Известная российская певица Азиза, которая скрывалась под костюмом Пингвина в популярном музыкальном шоу «Маска», поделилась своими переживаниями после того, как была разоблачена и вылетела из проекта. По словам артистки, она испытала серьезный стресс.

На своей страничке в социальной сети Instagram исполнительница призналась, что после этого ей пришлось в течение нескольких недель восстанавливаться. «После того эмоционального потрясения, которое мы перенесли с Филиппом Киркоровым и Пиней в рамках шоу, мне потребовалась не одна неделя, просто чтобы как-то прийти в себя», – посетовала Азиза. Между тем знаменитость добавила, что ей все-таки удалось вернуть себя в чувства. «Сегодня я уже в полном порядке», – отметила она.

Стоит напомнить, в конце 4 серии нового сезона шоу «Маска» рассекреченная Азиза выразила свое недовольство тем фактом, что именно она была лишена возможности продолжить свое участие в программе. Артистка даже демонстративно покинула сцену, отказавшись от исполнения финальной пенсии, согласно правилам передачи. Позднее она признавалась, что была уверена в своей способности дойти минимум до полуфинальной стадии.

К слову, на данный момент Азиза активно готовит платье для помолвки со своим избранником Алессандро.