"В Смоленске тьма чиновников-упырей": зрители оценили сериал "Вампиры средней полосы"

На видеосервисе Start вышли первые серии отечественного комедийного сериала «Вампиры средней полосы» о жизни клана кровососов в Смоленске. В главной роли предводителя клана Святослава Вернидубовича, или просто деда Славы, снялся Юрий Стоянов. Изначально планировалось, что главную роль сыграет Михаил Ефремов, но случилось смертельное ДТП, и актера пришлось заменить.

Зрители, посмотревшие первые серии, о замене не сожалеют. Скорее, наоборот, отмечают игру Юрия Стоянова: «Главный вампир в исполнении Стоянова просто влюбляет в себя с первого взгляда, с первой шутки, а как он преображается, когда надо защитить семью… будет страшно и смешно! Две серии оставили просто самое лучшее впечатление. Комедия очень смешная, а детектив лихо закручен, жду продолжения! Да, все актеры великолепны. Для Догилевой и Стоянова подобрали отличную команду, все точно попадают в образ, красивы, легки, убедительны. Ну, а наши мэтры восхитительны, как всегда».

«Сериалу очень повезло, что Ефремова заменили на Стоянова. Ефремов может играть только самого себя – алкаша», – пишет пользователь с ником Maxim Zorich.

Многие зрители в восторге от музыки, звучащей в сериале. Anaitt1 пишет:

«Отдельно хочется сказать о музыкальном сопровождении сериала. Для него использовали песни группы «Агата Кристи» и заслуженного вампира РФ Ильи Лагутенко, известного по роли парикмахера-вампира в «Ночном дозоре». Музыка как нельзя лучше вписалась в сюжет».

«Легко и непринужденно снят, интересные повороты сюжета, прекрасные диалоги героев, вампирская линия где-то присутствует на втором, даже и на третьем плане – этот сериал очень даже неплох», – пишет другой восторженный зритель.

Отдельных комплиментов удостоился живой язык героев, особенно главного вампира, который сыпет перлами:

«Давно я так не смеялась. Любую серию можно растащить на цитаты».

Жители Смоленска, который стал местом действия, также оценили сериал. «О, да у нас в Смоленске упырей тьма, но в основном они на ул. Ленина 1 (адрес здания областной администрации – Прим. Sobesednik.ru) сидят и якобы народу помогают. Я как название сериала прочитал, думал: про депутатов наших, похлеще упырей-кровососов будут. Народу от их деятельности в сотню раз больше страдает», – замечает смоленец Димка.

Попадаются и негативные комментарии, но их в разы меньше. «Плохо поставленная дешевая юмористика в штампованных вампирских декорациях. Участие (и неизбежные ужимки) Стоянова – на уровне реприз из «Городка», никак не более. То есть – не на том уровне, какой требуется от кино. А постановщик этой кинонемощи – Антон Маслов – в очередной раз «с блеском» подтвердил свою уже сложившуюся репутацию антирежиссера».

Между тем на Кинопоиске у сериала довольно приличный рейтинг – 7,5, да и отзывы кинокритиков о нем хорошие.