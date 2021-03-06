"Поезд свободы слова ушел": Херманис вслед за Богомоловым опубликовал свой театральный манифест

Спустя две недели после выхода манифеста худрука Театра на Бронной Константина Богомолова, где говорится о том, что на Западе устанавливается власть «нового этического рейха», угрожающего свободе мыслей и чувств, свой этический кодекс опубликовал худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис. Это семь правил для зрителей и для сотрудников театра о свободе слова, о том, что театр и политкорректность несовместимы, о том, что можно шутить на любые темы, что театр исследует человека со всех сторон, включая и его «тайну и бездну». А также о том, что в его театре могут работать люди с разными политическими взглядами и там разрешено флиртовать и заводить романы в любых комбинациях (с 1997 года в Новом Рижском театре от служебных романов родилось 20 детей). И еще: можно и нужно спорить о всех политических взглядах и не боятся высказывать любые убеждения.

«Да пребудет с вами Бог» – завершает кодекс худрук латвийского театра, лауреат высшей театральной награды Европы, премии «Европа – театру» в номинации «Новая театральная реальность». Алвис Херманис очень известен и любим и в России. У него есть премия «Золотая Маска» за театральный бестселлер «Рассказы Шукшина» с Мироновым и Чулпан Хаматовой в Театре Наций. Они же играют и в спектакле «Горбачёв», поставленном Херманисом прошлой осенью. Этим список прекрасных работ режиссера, конечно, не исчерпывается.

В сети спорят, кто кого вдохновил на манифесты – Богомолов Херманиса или наоборот. С одной стороны, манифест Богомолова вышел до этического кодекса Херманиса. С другой – латвийский режиссер всегда открыто высказывал свои взгляды. Например, на проблемы, связанные со свободой слова и тотальным требованием политкорректности в Европе. Недавно он написал в Фейсбуке: «Мой личный опыт показывает, что поезд свободы слова в Германии уже ушёл. В Латвии, может быть, ещё есть надежда её сохранить, но вряд ли это удастся... Социальные сети... уже сдались и играют заодно. В свою очередь, в сфере искусства в Латвии царит страх говорить открыто. Обстановка и атмосфера точно такие же, как в советское время, что я хорошо помню».

Константин Богомолов назвал кодекс правил Херманиса «блистательным», заявив, что вводит такие же правила для Театра на Малой Бронной. Интересно, конечно, как они будут реализовываться – особенно политические споры без ограничений.

Так или иначе, смелый по нынешним временам кодекс Херманиса вызвал разнонаправленные интерпертации и обсуждения – от восторга до ненависти и пожеланий умереть от рака. Режиссер получил массу запросов на интервью по поводу проблем с «новой этикой», в том числе запрос и от нас.

В ответ на это 5 марта Алвис Херманис опубликовал в Фейсбуке большой поясняющий пост. В частности о том, что человеческую природу невозможно улучшить запретами, что «борьба между светлыми и темными силами происходит не снаружи, а внутри каждого», он написал о безрадостных выводах Варлама Шаламова о том, что делает с заключенными концлагерь. Он, в конце концов, обозначил проблему политкорректности, захватившей и театральную сферу, когда невозможно ставить Шекспира, потому что неясно как обойти африканский контекст.

«То, что сегодня называют либерализмом, конечно, полная противоположность классическому либерализму... Свобода выражения мнения оказывается угрозой демократии. Призыв к свободе выражения теперь призыв к ненависти. Мы приехали», – пишет Херманис, уточняя, что «моральные компасы в нашем театре тоже никто не отменял».

Точнее, не пишет, а писал – потому что администрация Фейсбука этот пост уничтожила «за разжигание ненависти». Но, помилуйте, там не было ни слова ненависти. Только призыв быть свободными.