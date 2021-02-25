Андрей Мягков отмечал девятый день своей гибели

На 83-м году ушел из жизни артист Андрей Мягков, тот самый Женя Лукашин из «Иронии судьбы, или С легким паром!» и неудачник Новосельцев из «Служебного романа».

Ради супруги писал детективы

В последние годы Мягков редко появлялся на публике: не играл в театре, не снимался в кино, ухаживал за больной женой – актрисой Анастасией Вознесенской. В свою квартиру они никого не допускали, даже на телефонные звонки друзьям отвечали редко.

– Андрей с Асей давно уже вели достаточно закрытый образ жизни, никто и не догадывался, что она болеет, у нее инсульт, – говорит подруга семьи Мягкова актриса Елена Коренева. – Хотя в свое время они были очень компанейскими людьми, дружили с моими родителями. Моя мама и познакомила Андрея с Рязановым, она работала у него ассистентом по актерам. Помню, как они приходили к нам домой – и я замирала: вокруг Андрея была какая-та светлая аура, и это не выдумки. Энергия от него шла светлая, это был источник света и любви. Именно Мягков, когда увидел меня, школьницу, в спектакле театрального кружка, сказал моим родителям, что у меня есть все данные, чтобы стать актрисой. По-детски я была влюблена в Андрея, это такой светлый образ для меня. Несколько лет назад у него была операция на сердце, я очень за него волновалась. Ася мне звонила и говорила: «Леночка, обзваниваю близких людей и прошу всех – помолитесь за Андрея». Тогда он выжил. Но дня его ухода боялась. Произошла настоящая трагедия!

С супругой они прожили вместе почти 58 лет. Как признавался Мягков, Вознесенская для него была главной и единственной женщиной в жизни. Часто он уговаривал режиссеров вместе с ним приглашать сняться в кино и жену, чтобы не расставаться. Бывало, что он отказывался от съемок, если Анастасию не утверждали на роль в этом фильме. В свое время ради супруги он начал писать детективы и выпустил три книги – только потому, что этот жанр нравится Вознесенской. Для нее писал и картины.

Андрей Мягков с женой Анастасией Вознесенской // фото: Global Look Press

– Уход Андрея – это большая утрата, – делится с нами актриса Светлана Немоляева. – Он был выдающимся артистом. Снялся в таких фильмах, которые уже превратились в классику. И этот тандем Рязанов – Мягков тоже уже стал классическим. Эльдар Александрович был удивительным режиссером, он позволял актерам импровизировать, что-то придумывать. И Андрей в этом смысле был уникальным, импровизировал блестяще. Мы с ним пробовались на главных героев в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» У меня там было больше пяти проб, которые я с треском провалила. Но Андрей был удивительно тактичен, всячески помогал мне, старался, чтобы у меня все получилось. А потом мы уже вместе снимались в «Служебном романе» и в «Гараже», и это было великое счастье – иметь такого партнера. Ему все было подвластно – и драма, и трагедия, и комедия. К сожалению, Андрюша не избежал судьбы, которую проходят все актеры: с возрастом в театре дают мало ролей. И он в последнее время редко выходил на сцену. Это так несправедливо!

Антитусовочник, но не вещь в себе

– Мы оба с Андреем по гороскопу Раки, и я знаю характер такого человека, – рассказывает «Собеседнику» актриса Лия Ахеджакова. – Мягков был замечательным артистом, тонким, чувствительным. Интеллигентный, умный человек! С какой нежностью к нему относилась Алла Покровская, супруга Олега Ефремова, которая преподавала в Школе-студии МХАТ! Да, он был закрытым от всех, общался мало.

Андрей Мягков и Лия Ахеджакова в фильме "Служебный роман"

Но Мягков любил приходить в гости туда, где есть дети. С супругой у них своих детей не случилось, и Андрей Васильевич очень переживал об этом. Но рядом была любимая жена.

«Судьба меня спасла. Поклонниц было много, писали, поджидали... Ну и что? Когда есть Вознесенская, поклонницы не страшны. У меня была и есть Анастасия Вознесенская. Поэтому все легко пережил», – говорил артист.

Поначалу об актерстве Мягков вовсе не мечтал. Окончил Ленинградский технологический институт и работал рядовым сотрудником в Институте пластических масс. Там в самодеятельном спектакле его заметили педагоги Школы-студии МХАТ и пригласили попробовать поступить. Мягков поступил. А позже и сам стал там преподавать.

– Андрей был антитусовочным, – вспоминает Александр Ширвиндт. – Но не вещь в себе. Просто Мягков ненавидел всякую вынужденную бессмысленность, от которой потом тошнит. Андрей нашел в себе силы, что очень трудно, этого избежать, он был вне этих дел. Просто так придумал себе, поставил задачу и мужественно нес свой крест.

Однажды, во время работы над фильмом «Жестокий романс», когда артист плыл на лодке вслед за кораблем, он едва не попал под его колеса.

– На этом колесе крутятся плицы, каждая весом 80 килограммов. Андрей не рассчитал, подплыл слишком близко, попал под эти плицы. Одна ударила по носу лодки, другая по корме… Все в панике, потому что спастись в такой ситуации невозможно. В каком-то ступоре я закричал ассистенту: «Камеру не выключай, мы снимаем последние кадры жизни великого актера!» – рассказывал оператор Вадим Алисов.

Но актер тогда выплыл, правда, его потом долго отпаивали коньяком. А потом он отпаивал себя сам. Во всяком случае, когда спустя неделю Алисов заметил Мягкова в баре, тот ему заявил: «Сегодня девятый день».

– Я счастлива, что мне довелось поработать с этим человеком, – рассказывает актриса Лариса Гузеева, которая исполнила главную роль в фильме «Жестокий романс». – У него было редкое качество – он очень сдержанный и очень ровный в отношениях. Он не давал оценок коллегам. Что правильно, потому что все вокруг только и обсуждают друг друга, все считают себя лучше остальных… Даже когда у меня что-то не получалось, Андрей никогда не позволял себе фырканий в мою сторону, двусмыслиц, недовольных взглядов. Наоборот, старался помочь, за что я ему безумно благодарна. А потом, кто я такая была – девчонка, 23 года! – чтобы сетовать на его закрытость. У меня был такой пиетет, благоговение перед ним, перед Петренко, Михалковым. Мне и в голову не могло прийти, что хоть на один шаг я могу к кому-то из них приблизиться, если не позовут, сама. И они все были для меня загадками, не только Андрей. Это все равно, что если бы сегодня я с Джеком Николсоном снималась.

Лариса Гузеева и Андрей Мягков в фильме "Жестокий романс"

Напутствие

«Надо учиться радоваться жизни»

«Меньше тягот жизненных желаю всем людям. Надо уметь радоваться жизни. Умение радоваться жизни дано не всем. Для этого не обязательно, чтобы было все прекрасно. Надо учиться радоваться жизни. Желаю людям учиться этому. Здоровья, подольше жить – тем, кто хочет. И любви!» Из интервью Андрея Мягкова каналу «Россия 1» в декабре 2020 года

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2021 под заголовком «Андрея Мягкова спасала жена».