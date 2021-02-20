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"Выбивал дверь ногой": племянница Годовикова пожаловалась на мужа-тирана в полицию

Культура и ТВ
18:41, 20 февраля 2021

"Выбивал дверь ногой": племянница Годовикова пожаловалась на мужа-тирана в полицию
Годовиков в фильме "Белое солнце пустыни" // фото: Global Look Press
Годовиков в фильме "Белое солнце пустыни" // фото: Global Look Press

Родственнице Петрухи из «Белого солнца пустыни» пришлось вызвать полицию из-за угроз и издевательств.

Актер Николай Годовиков – Петруха из советского кинохита «Белое солнце пустыни», был в жизни добродушным человеком, несмотря на то, что трижды отбывал срок в местах на столь отдалённых. Однажды я провела с Николаем (он просил называть его только по имени) целый день и осталась в восторге от общения с ним. Он был изумительным рассказчиком и гостеприимным человеком.

Годовиков не сожалел о том, что было в его жизни, но сильно беспокоился о своих близких, их судьбой после его смерти. Больше всего его заботила судьба племянницы Ани. Годовиков предположить не мог, что его любимая Аннушка станет жертвой домашнего насилия.

О своём муже-тиране Анна Барановская рассказала в ток-шоу «Пусть говорят». Александр затих, но ненадолго. На днях он выбивал двери её квартиры.

– Мне очень помогла программа, – делится Аня. – По крайней мере телевидение помогло сделать тест ДНК моему двухлетнему сыну Вовочке. И анализ подтвердил: Александр – его отец. Но я и не сомневалась, что Александр Харьковский – папа нашего сына Владимира. Так я избежала позора, но не избежала общения с Сашей.

После программы он на какое-то время поутих, а сейчас снова безобразничает. Несколько дней назад этот негодяй выбивал нам дверь ногами, когда мамы не было дома. Полицию вызвали, а он сбежал.

Племянница Годовикова с мужем Александром и сыном Володей // фото: личный архив А.Дубровской

– Анна, в чём выражается тирания Александра?

– Он звонит с разных телефонов и мне угрожает.

Я живу на одной валерьянке!

Когда мы вернулись из Москвы с телепердачи, то остались у моей мамы. Александр рвётся туда, в ее квартиру. Мне уже и перед соседями неудобно. 

– Вы знаете, я одного не могу понять. Александр вас бил, а вы продолжали с ним спать. Почему?

– Да я уже не спала с ним в последнее время. Ну, как это бывает… принуждал.

Видел бы сейчас это всё дядя Коля, он бы с ним разобрался! Я дядьку всегда ласково называла Петрухой, ему даже нравилось. По крайней мере Петруха бы помог мне лишить Сашу родительских прав: у дядьки везде были знакомые, его все любили. Правда, дядя Коля никогда ни пользовался ни дружескими связями, ни расположенностью властей, жил в крошечной однушке со своей любимой Людочкой и дворняжкой Чаррой, царствие им небесное. Мой дядя всё видит с того света и в обиду меня не даст, я верю в это.

Николай Годовиков // фото: Максим Бурлак, Sobesednik.ru

– Что сейчас планируете делать?

– Хочу обратиться в органы опеки, в суд, чтобы Харьковского лишили родительских прав. Мы официально с ним не расписаны.

– Аня, мне показалось, что Александр заботится о сыне, он так искренне об этом говорил на программе...

– Александр только на людях белый и пушистый... Побегу я, кто-то в дверь звонит. Он выслеживает, когда мама уходит, и начинает нас с Вовочкой доставать.

Теги: #Знаменитости #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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Годовиков в фильме "Белое солнце пустыни" // фото: Global Look Press

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