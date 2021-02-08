Лия Ахеджакова заявила об угрозе ареста: Меня могут привлечь по статье!

Актриса, критикующая российскую власть, боится оказаться в тюрьме.

Легендарная актриса Лия Ахеджакова не может найти себе места. В интернете кто-то от ее имени завел блог, в котором публикует разные экстремистские высказывания. Звезда в ужасе: по ее мнению, таким образом недоброжелатели добиваются, чтобы она оказалась в тюрьме. Об этом раздосадованная Лия Меджидовна рассказала в интервью Sobesednik.ru.

– Ни о чем сейчас не могу думать, у меня большая неприятность, – вздыхает Ахеджакова. – Кто-то от моего имени опять завел аккаунт в Твиттере и размещает там какие-то экстремистские вещи.

Твиттер этот проклятый убирать надо убирать, чтобы не привлекли за экстремизм!

В четвертый раз уже создают. А я к этому никакого отношения не имеют, – заверяет актриса.

– Вы думаете, это делают специально, чтобы привлечь вас по статье?

– А как же! Для этого и делается!

– Вы предполагаете, кто это может быть?

– Боты, тролли. Это их профессия. Их много. Они сидят под Питером и работают.

– Лия Меджидовна, про Твиттер понятно. А как вы себя сейчас чувствуете после коронавируса?

– Сейчас все хорошо. Я так болела, что ничего про этот вирус не знаю. Легко перенесла, слава Богу.

– Прививку делать теперь нет необходимости?

– Про прививку не знаю. Сейчас не до этого. Твиттер этот проклятый надо убирать!