"Умирать – так молодым": покинет ли Кирилл Серебренников "Гоголь-центр"?

Главным культурным событием недели стала новость о том, что власти Москвы не хотят продлевать контракт со всемирно известным режиссером.

Второго февраля, в День сурка, в Москве, в тот самый час, когда Алексею Навальному зачитывали тюремный приговор, Кирилл Серебренников прощался со своим театром. По крайней мере, его речь со сцены «Гоголь-центра» звучала как прощание.

Пятилетний договор Кирилла Серебренникова как художественного руководителя «Гоголь-центра» заканчивается 24 февраля. И скорее всего его отстранят от руководства театром. «Скорее всего» – потому что от московского департамента культуры нет никакого движения в сторону Серебренникова, нет ни малейшего намека на то, что рассматривается вариант оставить его на посту худрука.

Разговоры о том, что контракт с Кириллом Серебренниковым не продлят, звучат уже месяц, и все сходятся на том, что его уйдут. Почему чиновники не сделали этого раньше, пока он был под судом и следствием, понятно. Ситуация и так была слишком некрасивой, да к тому же теперь к условно осужденному Серебренникову можно применить статью 47 Уголовного кодекса, лишающую права занимать госдолжности, связанные с административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года. Точнее, можно было бы теоретически, но Серебренников уже давно передал право финансовой подписи финдиректору «Гоголь-центра».

Рок-н-ролл

Кто может стать преемником Кирилла Серебренникова, можно гадать, но таковых просто нет.

– Я понимаю, откуда берется идея преемничества, но это абсурд, – говорит Серебренников. – Нас назначают, мы работаем, мы тратим свою жизнь на благо отечественной культуры. А дальше продолжаем жить свою жизнь. С приходом в театр или с уходом из театра наша жизнь не заканчивается. Более того, наша жизнь сейчас благодаря современной медицине будет достаточно долгой, и мы должны придумать несколько сценариев нашей жизни.

Понятно, конечно, что Серебренников в любом случае очень известный режиссер и может ставить спектакли и в Европе, и в России, не говоря уже о съемках кино. Но опять же, пока что он по приговору не может выезжать за пределы РФ, а крупные российские театры сто раз подумают, прежде чем звать опального и независимого КС. Потому что тот свободный театр, который делает Серебренников, в сегодняшней России ОМОНа, избиений, беззакония и имитации суда – это очень опасное искусство, несовместимое с госмашиной.

Мы должны отстоять Кирилла! Лия Ахеджакова.

– Я видел огромное количество театров, которые влачат жалкое существование только потому, что они стали государственными институциями, – сказал Серебренников в этот самый День сурка, – и мы знаем, какого труда стоило хотя бы Художественному театру перестать быть закостенелым, куда уже не ходил Станиславский, потому что он видеть все это не мог, и Немирович-Данченко с трудом переносил. Сколько лет потребовалось, чтобы началась хоть какая-то жизнь. Потому что всё, к чему прикасается государственное устройство… оно рано или поздно приобретает черты чугунной табуретки. «Гоголь-центр» – это концепция, идея, которая исчезнет, как только носители этой идеи договорятся, что дальше они живут каждый своей жизнью. Мне кажется, это здорово, честно и прекрасно. Умирать – так молодым. Рок-н-ролл.

"Гоголь-центр" // Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Буддист прощается всегда

– Что теперь будет с Серебренниковым, знают только сам Серебренников и Бог, – сказал «Собеседнику» драматург «Гоголь-центра» Валерий Печейкин. – Стоит человеку рассказать о своих планах Богу, и Он посмеется. И тем не менее в планах нашего театра на этот год есть и спектакль самого Серебренникова – «История одного города» по тексту Салтыкова-Щедрина. Что касается «отставки», то еще пять лет назад Кирилл уже публично говорил: «Отработаю контракт и уйду». И если он сегодня говорит, что это его собственное решение, его надо принимать. Потому что Серебренников в данной ситуации – человек, который проявляет свою волю, а не исполняет чужую. При этом он – руководитель государственного театра, то есть у него есть заказчик. А заказчик продлевает контракт или не продлевает. И вот здесь снова надо быть внимательным. Департамент культуры до сих пор – к моменту нашего разговора – ничего официально не заявил! Поэтому сейчас ситуация – это монета, подброшенная в воздух. Сейчас она вращается в воздухе, и, как она упадет – орлом или решкой, – никто не знает.

– Но он уже попрощался.

– Да. Но Серебренников – как буддист, он всегда прощается, и, на мой взгляд, этим прощанием он сказал о своих внутренних переживаниях в этот день, в этот час, в этой стране. Все свои беды он рассматривает как приключения. А в приключении всегда надо быть готовым к любому повороту. И когда он сидел под арестом и переживал тяжелый многолетний суд, мы готовы были каждый день к прощанию. Но мы почему-то его не хоронили и не плакали. Сегодня же, когда он на свободе, когда он жив и здоров и с ним все хорошо, мы льем слезы?

– Но что будет с «Гоголь-центром», когда монета упадет – и скорее всего решкой?

– Серебренников вырастил большую талантливую команду, и все то время, когда он был под судом, театр работал. Пока Кирилл сидел под арестом, он выпустил спектакли, так почему же сейчас, если он уйдет, мы все должны растеряться и наплакать ведро слез? Пока рассуждать о будущем «Гоголь-центра» довольно бессмысленно. Так как мы не знаем, будет новый худ-рук преемником Кирилла или это будет посторонний человек. Или «Гоголь-центр» станет директорским театром. Я лишь замечу, что формально департамент мог расторгнуть контракт с Кириллом, еще когда он был под арестом. Но этого не произошло… На мой взгляд, главное, что Серебренников создал горизонтальную структуру в театре, которая уже показала, что может работать без него. Это без «условного Путина» всё, как известно, в стране закончится. А Серебренников сделал так, чтобы всё могло работать самостоятельно и развиваться дальше. Как Apple работает без Стива Джобса. Как «Макдоналдс» работает без братьев Макдоналд. Мы – актеры, режиссеры, мы все – его ученики, и я надеюсь и уверен, что мы будем работать и дальше, – оптимистично смотрит на ситуацию Валерий Печейкин.

В общем, как пел «Чайф», не спешите вы нас хоронить. Студенты Серебренникова стали не только актерами его театра, но и кинозвездами. Никита Кукушкин, Семен Штейнберг, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Риналь Мухаметов, Александр Ревенко, Михаил Тройник…

Первая премьера «Гоголь-центра» этого года – спектакль «Человек без имени». У постановки несколько создателей, и среди них, конечно, Серебренников. Этот спектакль – о писателе Владимире Одоевском. Сегодня его помнят как автора «Городка в табакерке», но мало кто знает о его страсти к алхимии, технологиям будущего и изобретению музыкальных инструментов. Пьесу по произведениям Одоевского написал Валерий Печейкин, а главную роль – князя Одоевского – сыграет Никита Кукушкин.

Премьера состоится 26 февраля, и почему-то думается, что в спектакле припасен хороший осиновый кол для чиновников «от-культур», на случай если к тому времени у Серебренникова отберут созданный им театр.