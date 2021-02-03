Кирилл Серебренников назвал главные премьеры "Гоголь-центра" в 2021 году

2 февраля театру «Гоголь-центр» исполнилось 8 лет. Горизонтальная восьмёрка — символ бесконечности, а мудрые японцы вообще считают ее самой счастливой цифрой. Пусть так и будет — мы желаем «Гоголь-центру» и того, и другого. И особенно счастья, которого в последние годы недоставало. Три года из этих восьми Кирилл Серебренников, создавший и вдохновивший свой театр, был под следствием, арестом и судом. И тем не менее там выходили прекрасные спектакли, там всегда аншлаги, там живет сумасшедшая энергия, там работает суперкоманда и приходят суперзрители.

Студенты Серебренникова стали актерами его театра, а теперь многие из них — кинозвёзды. Никита Кукушкин, Семён Штейнберг, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Риналь Мухаметов, Александра Ревенко, Михаил Тройник... — за «Гоголь-центром» будущее.

«Число зрителей, посетивших "Гоголь-центр" за 8 лет, – примерно 1 000 000 человек. Мы выпустили 60 премьер. 35 гастрольных поездок, а спектаклей, показанных на гастролях – 65. Общая выручка за проданные билеты – примерно миллиард рублей. Но совершенно точно в нашем театре за эти годы родились 29 детей. А самое приятное, что заполняемость нашего зала составляет 98%», — сообщил в день рождения театра художественный руководитель Кирилл Серебренников.

В день рождения театр рассказал о своих планах (причём это не только спектакли) — а мы, зрители, надеемся, что все они реализуются.

«Человек без имени»

Как сообщает пресс-служба «Гоголь-центра», в конце февраля будет сыграна премьера «Человек без имени» (26, 27 и 28 февраля). Этот спектакль — о писателе Владимире Одоевском. Сегодня его помнят, как автора «Городка в табакерке», но мало кто знает о его страсти к алхимии, гастрономии, технологиям будущего и изобретению музыкальных инструментов.

Пьесу по произведениям Одоевского написал Валерий Печейкин, а авторами спектакля стали Петр Айду, Александр Барменков, Кирилл Серебренников и Никита Кукушкин, который сыграет здесь главную роль – князя Одоевского. Специально для «Человека без имени» композитор Петр Айду создал механическую музыкальную инсталляцию из десяти пересобранных пианино – этот огромный инструмент занимает почти всю сцену, и внутри него будет существовать главный герой, пытающийся воссоздать свое имя, обмануть судьбу и реализовать фантастические идеи.

«Страх и отвращение в Москве»

Премьера в апреле. Легендарный роман Хантера Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» – это на 100% американская история конца 60-х, которую непросто интерпретировать в реалиях России: в нашей культуре не было хиппи движения, культа психоделических наркотиков, поиска американской мечты, Лас-Вегаса и много чего еще. И гонзо-журналистики, родоначальником которой был Томпсон, тоже было немного.

Поэтому авторы спектакля не инсценирует роман Томпсона, а скорее собирают коллаж из своих впечатлений от текста, биографии автора, его мифа и собственных представлений о страшном и отвратительном в современном городе. И... воплощают свой собственный трип по реалиям Москвы.

Режиссер – Филипп Авдеев.

Автор – Егор Прокопьев.

В ролях: Владимир Епифанцев, Савва Савельев, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Сергей Муравьев, Василий Михайлов, Артем Шевченко, Ирина Выборнова, Юлия Лобода/Настя Вядро.

«Буковски»

Премьера осенью. Антон Федоров, режиссер «Петровых в гриппе» (премьеры ГЦ прошлого сезона), делает главным героем нового спектакля противоречивого основателя «грязного реализма» Чарльза Буковски, создает один день из жизни этого автора: утром он воскресает, вечером умирает, а между этими событиями рождается мир его романов и рассказов, внутри которого и живет сам Буковски, фиксируя эту неприглядную жизнь на бумаге.

«История одного города»

Премьера осенью. Спектакль по роману Салтыкова-Щедрина. Режиссер – Кирилл Серебренников.

«Я давно собирался поработать с этим блестящим текстом. Михаил Евграфович – безупречный стилист, сатирик с острым глазом знатока человеческой породы и убежденный мизантроп. Все это дико интересно для театра в любой из его форм», — говорит Кирилл Серебренников. И можно не сомневаться, что это действительно будет дико интересно.

а что еще?

Кроме спектаклей на Большой сцене, будут, конечно, экспериментальные постановки на Малой. Будет программа Гоголь-арта — это территория сотрудничества театра и актуальных форм искусства. Будет поэтическое обозрение по сценарию Андрея Вознесенского и текстам современной рэп-поэзии.