"Василий Семенович Лановой – театральный бог"

28 января скончался народный артист СССР Василий Лановой. Несколько недель назад артист попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Близкие и коллеги надеялись на улучшение самочувствия Василия Семеновича, но чуда не произошло.

Римас Туминас, худрук Театра им. Вахтангова, удручен кончиной народного артиста. По его словам, весь коллектив театра молча скорбит из-за потери Василия Ланового.

– Он до последнего играл на сцене, был бодрым... А как зрители его встречали?! О-о-о, ему только надо было выйти! Лишь мелькала его фигура – зритель уже был благодарен за то, что он есть. Василий Семенович – театральный бог. Мы так все надеялись, были уверены, что он перенесет болезнь в легкой форме...

– Как Василий Семенович относился к смерти коллег, ведь прошедший год, к сожалению, унес так много столпов нашего искусства?

– Он как-то очень лично воспринимал близкие потери, сопоставлял с собой, это было видно. Он будто вел внутренний монолог: «А что, уже пора?» Понимал, терпел, но был мужественным.

Из биографии

Свою первую главную роль Лановой сыграл в фильме «Аттестат зрелости», а следующая лента – «Павел Корчагин» – принесла 22-летнему артисту славу. Лановой-артист был нарасхват. Он снялся в культовых советских фильмах «Алые паруса», «Маленькие трагедии», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры»... Всего более чем в 80 фильмах.

Плотный график народный артист совмещал со службой в театре. С 1957 года и до последних дней Василий Лановой был ведущим актером Театра им. Вахтангова. Там же по сей день служит и его супруга, теперь вдова, народная артистка РСФСР Ирина Купченко. Василий Семенович удостоен множества наград, в том числе «Герой Труда Российской Федерации». Он одним из первых вышел в рядах «Бессмертного полка». Ведь слово «война» для него было намного больше, чем просто память. Даже в нашем последнем интервью перед парадом Победы не так был расстроен локдауном, как отменой празднования Дня Победы.

– То, что происходит сегодня в стране, в мире – это большое несчастье, – говорил народный артист СССР. – Столько времени мы вынуждены сидеть дома. А сколько сил брошено на борьбу с этой проблемой. Такое чувство, как будто мы живем в Средние века. Работы нет, да, но надо спасать страну.

1 февраля 2021 года страна простилась с Василием Лановым. Артист похоронен на Новодевичьем кладбище.