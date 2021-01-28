"Затягивает как болото": Вышел сериал "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского

28 января в России вышел мистический сериал «Топи» режиссера Владимира Мирзоева. Над сценарием к нему работал писатель Дмитрий Глуховский. По его словам, он писал его более 10 лет, а полтора года назад он переписал всё «с нуля».

История сериала повествует о пяти людях, которые живут в Москве. В своей жизни они сталкиваются в различными трудностями и решают отправиться в чудотворный монастырь в полузаброшенной деревне. Сериал состоит из семи эпизодов по 50 минут и будет эксклюзивно выходить на платформе «КиноПоиск HD» до конца февраля с периодичностью раз в неделю.

«У нас получилась мультижанровая история. Проект авторский, не совсем форматный, не стоит его сравнивать, подходить к нему с теми же лекалами, которыми обычно измеряются четкие и внятные жанровые продукты», — объяснял Глуховский в разговоре с ТАСС. По его словам, первые серии могут показаться не слишком увлекательными, однако со временем «Топи» начнут «затягивать, как затягивает болото».

Главные роли в проекте исполнят Иван Янковский, Тихон Жизневский, Екатерина Шпица, Максим Суханов и другие.