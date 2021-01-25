"КиноСоюз" потребовал расследовать покушение на убийство Навального

Союз кинематографистов России «КиноСоюз» выступил с официальным заявлением, в котором осудил попытку отравления оппозиционера Алексея Навального.

В организации отметили, что их сообщество – не политическое, но они не могут оставаться в стороне от происходящего. Тем более, что фильмы Навального «посмотрело большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер, и оценило профессиональное киносообщество».

Нарушения, по которым сейчас политик пребывает в СИЗО, в «КиноСоюзе» называют «выдуманными». Вместе с тем члены организации потребовали «последовательно и непредвзято» расследовать покушение на Алексея Навального.

«В настоящее время государственная политика в области кинематографа направлена на выхолащивание всего острого и полемического, гражданская же позиция проявляется в новой экранной форме — форме независимого документального расследования», – отмечают в объединении.

Среди подписавших обращение — режиссер Виталий Манский, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров олег Березин, драматург Александр Гельман и многие другие.

Алексей Навальный арестован на 30 суток по делу «Ив Роше». 23 января в городах России прошли акции протеста в связи с лишением свободы оппозиционера.