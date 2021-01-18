Анна Банщикова о съемках пятого сезона "Ищейки": "Лицо замерзало так, что я не могла говорить!"

На Первом канале стартует премьерный показ пятого сезона сериала «Ищейка». Анна Банщикова в роли подполковника полиции Александры Кушнир вновь возьмется за запутанные криминальные истории. Что ждет зрителей в новых сериях телехита и как проходили съемки, корреспонденту Sobesednik.ru рассказала сама Анна.

– В пятом сезоне моя героиня Александра Кушнир пытается в своей жизни что-то поменять, – говорит Анна Банщикова. – К ней приезжает подруга, продвинутая по всем бытовым делам: она умеет за собой ухаживать, занимается спортом, соблюдает диеты, наносит себе какие-то косметические маски, ходит на массажи. Так как Александра девушка любопытная, глядя на свою подругу, она пытается все это понять и тоже провести над собой какую-то работу. Что у нее из этого получится – пусть зритель увидит сам…

– «Ищейка» – один из самых успешных проектов Первого канала. Как вы думаете, в чем секрет этого успеха?

– Мы старались сделать так, чтобы в нашей героине зрители узнавали себя. В ней есть юмор, самоирония, она сохраняет оптимизм несмотря ни на что. Александра идет по жизни смеясь, и никто не знает, как она плачет ночами. Она заряжает своим оптимизмом людей. Ведь чем у нее тяжелее ситуация в жизни, тем более бодрой она приходит на работу, старается приподнять настроение себе и всем остальным вокруг.

– С какими сложностями вы столкнулись на съемках?

– Пятый сезон очень холодный! Мы снимали в зимнем Геленджике. А там в это время у моря сильные ветра. Тебя просто уносит! Есть такие сцены, где я не могла стоять на ногах в буквальном смысле этого слова. А при этом надо еще играть, находиться в сцене. К тому же, у нас было много ночных сцен, где герои приезжают на опознание трупов. Между этими сценами ты просто не можешь говорить, потому что замерзает все лицо. Приходилось как-то греться, мы все надевали на себя миллион утеплений. В каких-то эпизодах даже видно, что мы в кадре выглядим как колобки, потому что поддевали все, что только можно и нельзя.

В съемках пятого сезона «Ищейки», как и в предыдущих, принимает участие дочь Анны Банщиковой Мария. Девочке досталась роль сына главной героини по имени Миша. Маленькой актрисе в этом году исполнится четыре года, а она уже всем сердцем полюбила съемочную площадку.

– Маша растет вместе с этим сериалом, – делится Анна. – Она понимает, что снимается в кино, играет мальчика. На съемочной площадке ей весело. Когда Маша видит, что я собираюсь на работу в те дни, когда у нее нет сцен, она говорит: «А я что, не снимаюсь сегодня?»

– Чья идея была снять Марию в этой роли?

– Дмитрия Владимировича Брусникина (Дмитрий Брусникин – режиссер трех сезонов «Ищейки», четвертый и пятый сезон сериала снял режиссер Андрей Головков, – Прим. ред.). Он сказал, что если Маша будет играть дочь, то это будет не так интересно и предложил, чтобы она играла сына Александры Кушнир. Кстати, мои старшие мальчики тоже у нас снимались (сыну Анны Банщиковой Михаилу сейчас 13 лет, Александру – 11). Это было еще в первом сезоне. Они сыграли мальчиков, которые живут по соседству с Александрой Кушнир и принесли ей ее пропавшую кошку.

– Как думаете, ваши дети в будущем пойдут по вашим стопам в профессии?

– Сыновья, думаю, нет. Они как-то спокойно относятся к актерской профессии. А Мария – возможно и станет актрисой.

– В какой-то момент съемки пятого сезона «Ищейки» были прерваны из-за пандемии коронавируса. Как вы провели период самоизоляции?

– Мы не досняли четыре дня. Но надо было озвучивать четвертый сезон «Ищейки», который как раз вот-вот должен был выйти в эфир. Поэтому я ездила по закрытой Москве на озвучание. Все остальное время проводила с семьей. Одним словом, скучать не пришлось!