Анна Банщикова сообщила о запуске продолжения сериала "Ищейка"

Актриса Анна Банщикова вскоре вновь появится на экране в образе сыщицы Александры Кушнир.

После успеха трех сезонов «Ищейки» зрители с нетерпением ждали продолжения сериала. Когда не стало режиссера Дмитрия Брусникина, поползли слухи, что этого уже не случится.

Но совсем недавно исполнительница главной роли Анна Банщикова рассказала журналистам «7days»: «Нам будет трудно, ведь заменить Дмитрия Владимировича Брусникина невозможно. Но перед Новым годом продюсеры мне сказали, что продолжение будет, уже в апреле начнем снимать».

Напомним, съемки сериала проходили в Геленджике, где вместе с Анной находились ее сыновья Александр и Михаил. Они даже несколько раз засветились в кадре, как играющие во дворе в мальчишки. В процессе съемочного периода у актрисы родился третий ребенок — дочь Мария.