Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова много работает в театре и снимается в кино, но про семью никогда не забывает. Каникулы неизменно проводит с детьми на море, каждый год, открывая для них новые страны.

Накануне актриса появилась на светском мероприятии вместе с 11-летним Михаилом и 9-летним Александром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Банщикова (@banshikova_anna) 27 Май 2019 в 10:57 PDT

«На первой церемонии вручения премии Family Awards», — подписала свой пост Анна.

«Хорошая семейка! Очень нравятся ваши дети!», «Мальчишки просто красавцы! Есть в кого», — написали в комментариях поклонники. Многие также заметили, что по сравнению с прошлым годом артистка уменьшилась на три размера: «Как вы так быстро пришли в форму после третьих родов?»

В своих предыдущих постах Банщикова рассказала, что кроме йоги, стала заниматься конным спортом. Напомним, актриса стала в третий раз мамой два года назад. Девочка Мария, как и ее старшие братья, родилась в браке с бизнесменом Всеволодом Шахановым.