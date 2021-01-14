Назван самый популярный российский телеканал 2020 года

Судя по рейтингам, больше всего зрители смотрят телевизор на Новый год и в День победы.

Компания Mediascope, занимающаяся исследованиями телеаудитории, представила итоги 2020 года.

В десятке самых популярных программ 2020-го господствует «Первый канал». Первые три места заняли вышедшие здесь Новогоднее обращение президента России (31.12.2020, рейтинг 13,4%), военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (24.06.2020, рейтинг 12,4%) и Новогодняя ночь на «Первом» (31.12.2020, рейтинг 10,5%).

Little Big в Новогодней ночи на "Первом"

Также в топ-10 попали следующие проекты «Первого»: авиационный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (09.05.2020, рейтинг 9,6%); праздничный выпуск новостей (09.05.2020, рейтинг 9,5%); телемарафон «Парад Победы (24.06.2020, рейтинг 9,4%); сериал «Диверсант. Крым» (09.05.2020, рейтинг 8,5%).

Ведущие Новогодней ночи на "Первом" Дмитрий Борисов, Алла Михеева, Жанна Бадоева, Максим Галкин, Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев

Всего три места из десяти в числе самых популярных программ 2020 года сумели занять продукты других телеканалов. Наиболее успешным проектом НТВ стало шоу «Маска» (26.04.2020, рейтинг 9,6%). «Россия 1» сумела ворваться в топ-10 благодаря Новогоднему обращению президента России (31.12.2020, рейтинг 8,8%) и фильму «Одесский пароход» (01.01.2020, рейтинг 8,4%).