Звезда "Сватов" Олеся Железняк ради съемок впервые окунулась в прорубь

Актриса театра «Ленком» Олеся Железняк рассказала Sobesednik.ru о работе в новом сериале «Ку-ку» режиссеров Анны Озар и Павла Емелина. Сюжет раскручивается вокруг ребенка-аутиста, который живет с бабушкой (Юлия Ауг).

В интервью Sobesednik.ru Олеся, исполняющая роль подруги родителей ребенка, призналась, что самым сложным испытанием был эпизод с нырянием в ледяную прорубь зимой.

– Окуналась в ледяную воду, и это произвело на меня впечатление, конечно, – сказала нам звезда сериала «Сваты». – За несколько дней меня предупредили, что будет такая сцена. Я была в Петербурге, играла спектакль и готовилась мысленно. Но в итоге всё было не так страшно, как я думала. Рядом была тёплая комната, меня отогревали, накрывали.

– 2020 год вам наверняка запомнится не только зимним купанием. Как на вас и ваших коллег повлияли коронавирусные ограничения? Что в этом смысле больше всего впечатлило?

– Понимание того, что зритель в театре – это очень большая ценность.

Раньше я думала, что в театре главный – артист. А сейчас лучше всего понимаешь, что без зрителя нет артиста.

И вот теперь на поклонах хлопают и артисты зрителям тоже. Зрители хлопают артистам, а артисты – зрителям в благодарность за то, что они нашли возможность и пришли в столь непростое время.