Новый фильм "Квартета И": ссоры и разборки перед Новым годом

В новом фильме с участием «Квартета И» «Обратная связь» концепция та же, что и в вышедшей почти два года назад «Громкой связи»: компания друзей с жёнами собирается в загородном доме.

Квартетчики взрослеют и как будто становятся сварливее. Раньше мужчины говорили и легко троллили друг друга, теперь скорее наезжают. «Обратная связь» полна выяснений отношений и ссор как между героями-мужчинами, так и между ними и их жёнами. Ребята заглянули в зал к журналистам после пресс-показа, и Слава Хаит первым делом спросил: «Не много ли на экране разборок?» Кому-то это кажется вполне органичным: «Это жизнь». Кто-то считает, что перебор, особенно накануне Нового года, при том что уходящий год для всех выдался на редкость нервным.

Действие происходит аккурат в новогоднюю ночь. Ребята, надо отдать им должное, не сковывают себя излишними рамками – речь пойдёт и о геях (снова), и о сексе втроём, и о всяческих проблемах в отношениях внутри семьи и в кругу друзей. «Квартет И», как всегда, точен в том, что касается характерных типажей людей, в стереотипах, характерных для среднестатистического российского горожанина. Любимцев публики среднего возраста тянет от комедии в сторону драмы, хотя и ухмыльнуться, бесспорно, есть где. Но больше – узнать себя и сделать выводы.

Хотя какие выводы? Скорее просто смириться с собой и с окружающими. Вывод напрашивается а-ля Андрей Сергеевич Кончаловский, который снимает много фильмов о смысле жизни для того, чтобы убедиться, что смысла жизни нет, и найти в этом убеждении великую мудрость.

«Квартет И» давно пробует себя не только в лёгком комедийном жанре, но и в палитре потемнее – достаточно вспомнить их спектакль «Быстрее, чем кролики». Но от авторов «Дня радио» и «Дня выборов» всё-таки ждёшь веселья или, во всяком случае, лёгкого подхода к жизни, особенно в новогоднем прокате. Тем более что с кинокомедиями у нас в стране дело обстоит на редкость фигово. И если уж кто и способен из нынешних создателей лёгкого народного кино приблизиться к уровню «Иронии судьбы», то это они и, пожалуй, Жора Крыжовников.

«Квартет», возможно, немного зажался в собственном формате четверых друзей, которые за последние 20 лет уже поговорили обо всём на свете. «Громкая связь», как известно, была вообще адаптацией итальянских «Идеальных незнакомцев», которая вписалась в концепцию «Квартета». С другой стороны, эксперименты по отходу от этой концепции могут закончиться полным провалом. И пока друзья не перессорились по жизни и не разбежались (дай Бог им творческого долголетия), они выжимают максимум из того, к чему привык зритель. Любите Лёшу, Славу, Камиля и Сашу? Тогда идите и смотрите.