Пиррова "Виктория": из-за пандемии музыкальные премии года вручали в пустом зале Кремля

Станислав Черчесов // фото: Global Look Press

Черчесову грозит "красная карточка": почему тренер нашей сборной не признает ошибок?
Фото: кадр из фильма «На острие»

Спасибо Усманову: Ходченкова поиграла в интриги в сборной России по фехтованию
Александр Мясников//фото: Instagram

Доктор Мясников обругал Онищенко за идею сокращения новогодних каникул
Диего Марадона // фото: Global Look Press

Шуба, проигрыш Кадырову и неприличные жесты: История отношений Марадоны с Россией
В центре внимания
В Париже проводят акции памяти погибшего Самюэля Пати, а в России с почестями хоронят убийцу // фото: Global Look Press
Дмитрий Быков: Россия окажется той территорией, где убивать за слова считается обязанностью
"Вакцинация в России бессмысленна!": врач Ковальков о запрете алкоголя после прививки
Почему Путин не делает прививку от коронавируса, объяснил политолог Белковский

Новости дня

07 декабря, понедельник

[18:51]В Петербурге арестован политолог Валерий Соловей
[17:57]Псковский активист добивался назначения помощником депутата в течение года
[17:12]Подозреваемый в поджоге отдела полиции в Красноярске арестован, статью изменили
[16:24]ФОМ: почти две трети россиян в возрасте 46-60 лет верят в угрозу атомной войны
[15:58]Госдуме рекомендовали разрешить блокировку YouTube за модерирование контента СМИ
[14:56]Сотрудников НТВ в Турции обвинили в шпионаже. Они снимали производство дронов
[14:19]Комиссар Совета Европы по правам человека раскритиковала новые законы об НКО
[14:15]Крымские мошенники обманули Юрия Лозу на 11 тысяч, дело завели спустя три месяца
[13:39]На юго-западе Москвы нашли тело ветерана, предположительно, покончившего с собой
[13:28]"Европейский акт Магнитского" подписан. Он вступит в силу 10 декабря
[13:13]Каждый пятый житель Москвы страдает от аллергии на кошек
[12:37]Эрнст: Рейтинги каналов определяет "бабушка, в чью-то пользу заснувшая у телевизора"
[12:10]Начало выпуска SSJ-100 с почти полной заменой компонентов намечено на 2024 год
[11:52]Тихановская пообещала в ближайшие дни опубликовать проект конституционной реформы
[11:06]Исследование показало провал стратегии импортозамещения через продуктовое эмбарго
[10:52]Грымов: присвоением званий актерам должны заниматься специальные организации
[09:58]На Алтае депутат расстрелял бывшую жену и её друга
[09:50]В Астрахани четверо детей попали в реанимацию после посещения бассейна
[09:14]РПЦ рассчитывает, что на праздники храмы будут открыты для прихожан
[08:56]Домашнее насилие, выборы в Венесуэле, похороны террориста. Главное к 7 декабря

06 декабря, воскресенье

[22:25]"Лез целоваться": Свидетель рассказали о нападении полицейского на 13-летнюю
[16:39]Малый и средний бизнес испытывает страх перед электронными трудовыми книжками
[16:06]На 95 задержанных на митингах во Франции пришлось 67 пострадавших полицейских
[15:39]"Поощряют реваншизм": МИД РФ прокомментировал позицию США по Курилам
[14:51]Сторонники Санду на митинге потребовали её досрочной инаугурации
[14:01]В Москве полицейский прострелил ногу 13-летней. СМИ пишут, он её домогался
[13:29]Лишь 10% россиян готовы потратить на Новый год и подарки больше 20 тысяч
[12:44]Власти США считают россиян из Южных Курил японцами
[12:15]В России больше 29 тысяч заболевших за сутки – новый антирекорд
[11:14]Бывшая жена Сечина переизбрана президентом Федерации конного спорта России
[10:30]Анаболики в Молдове, выборы в Венесуэле, невыездные в России. Главное к 6 декабря

05 декабря, суббота

[18:18]Сестер Хачатурян все-таки могут признать потерпевшими
[17:39]Цена двухкомпонентной вакцины "Спутник V" установлена на уровне 1942 рублей
[17:16]В Ярославле участников лекции об активизме увезли в наркодиспансер
[16:40]Политолога Валерия Соловья задержали в Питере из-за отсутствия маски
[15:39]Следующий за Бастой: в Москве опечатали клуб из-за концерта Кипелова
[14:23]Быков, Акунин и Шульман написали тексты про дом в поддержку бездомных
[13:00]На сайте госуслуг можно будет получать уведомления о льготах и пособиях
[12:12]Оксана Пушкина предложила включить однополые пары в демографическую политику
[11:54]Россияне смогут получить компенсацию за абонемент в спортзале

Фото: depositphotos
Рецепт: новогодний кекс с хмельными цукатами
Фото: depositphotos
Острая профилактика: Соус чили в домашних условиях
Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: Global Look Press
Естественный отбор в Богородицке и вытрезвители в Саратове: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Грибные радости: Топ-3 зимних завтрака от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Печеные овощи с фетой, картофельные шаньги и рулет с судаком: топ-3 зимних рецепта от шефа
Фото: Global Look Press
Новогодний карантин в Ярославле и крах общепита в Новосибе: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Интернет-береза в Омске и маска для колобка в Калуге: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Пиррова "Виктория": из-за пандемии музыкальные премии года вручали в пустом зале Кремля

Культура и ТВ
04:04, 08 декабря 2020
«Собеседник» №47-2020

Пиррова "Виктория": из-за пандемии музыкальные премии года вручали в пустом зале Кремля
На премии был строгий тест-контроль // фото: Константин Баканов; в статье: организаторы мероприятия
На премии был строгий тест-контроль // фото: Константин Баканов; в статье: организаторы мероприятия

Церемония вручения национальной премии «Виктория» прошла в присутствии всего нескольких десятков человек. Среди них оказался корреспондент «Собеседника». Зал был пуст, все гости уместились прямо на сцене.

Шоубизнес на крови

Началось все накануне с сообщений организаторов: в Кремль следует прийти заранее, потому что перед входом всем будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Кушать в течение многочасового действа будет нечего: кремлевские буфеты закрыты, а удастся ли пронести мимо фэсэошников на территорию резиденции президента бургер или хотя бы исконно русский бутерброд – непонятно. В лучшем случае дадут попить воды. На фоне роскошных банкетов былых лет от спонсора премии Михаила Гуцериева все это выглядело совершеннейшей жестью. Академики, голосовавшие за гламурных номинантов, пытались понять, стоит ли идти умирать за шоубизнес голодной смертью в маске и в перчатках (находиться в них требовали строго!).

Экспресс-тесты гостям делали путем безболезненного взятия крови из пальца в неприметном задрипанном фургончике на базе «Газели», припаркованном у Кремля. Авторитетов в фургончике не было. Передо мной стоял импозантный Алексей «сам себе режиссер» Лысенков. «Лысенков?! – выкрикивала тетя-доктор. – Подойдите! Одна полоска! Здоров!» Входящих артистов без всяких церемоний спрашивали, кто они такие. «Девушка, вы от кого?» – спросили впорхнувшую Викторию Дайнеко, которая мерзла в куртке поверх вечернего платья. «Ну...»

– «У вас какой-то коллектив?» – «Ну... У меня свой. Я... Вот» – и робко протянула свой пропуск тетушкам.

Две-три минуты – и результат готов. На вопрос, много ли сегодня забраковали с положительными тестами, главная тетушка, подумав, ответила, что это конфиденциальная информация. При мне все были здоровы, а некоторые умудрялись еще и обсудить с врачами наличие антител. В наше время это важнее, чем узнать, кто стал поэтом года, а кто снял лучший клип.

«Может, рельсы пойти укладывать?»

Красную дорожку устроили для пары десятков журналистов внутри пустого фойе Кремлевского дворца. Шоубизнес традиционно пытался изображать праздник, но выходило это хуже обычного.

– Можно не орать?! – наехал на фотографов Олег Газманов, дававший интервью.

– Не работать с марта – это очень жестко, – сетовала кому-то солистка группы «Город 312» Ая. – Вот я думаю: может, пойти рельсы укладывать? Зрителей сегодня не будет. Будут озлобленные артисты, такие же, как мы.

Лучше всего самообладание получалось сохранять у Дениса Клявера.

– Малыш, ты там не сильно целуйся со всеми, – предусмотрительно советовал он жене.

Шоумен Александр Ревва был серьезен, местами печален и свой гнев направил на съемочную бригаду НТВ, поинтересовавшуюся его деньгами. Сергей Лазарев выглядел, как всегда, чинно-подтянуто, но показалось, что вышел на фотосессию на автопилоте. Позже выяснилось, что чуть ли не добрая половина российской поп-дружины минувшей ночью прилетела из Эмиратов. Наша действительность, где морозы в этом году не будут согреты теплым денежным потоком от корпоративов, их явно не радовала.

Вопросы про корпоративы были вообще самыми неприятными для артистов, от них пытались уйти все. Но что именно скрывали – досаду от потери сверхдоходов или места, где тайно все-таки выступают, – раскусить было сложно.

– Мои дети – вот мой главный корпоратив! – улыбался перед журналистами Филипп Киркоров. Он рассказывал, что сет на премии «Виктория» – фактически первое его выступление за девять месяцев (хотя это и не так – он выступал и в Эмиратах, и в белорусском Витебске на «Славянском базаре»). Филипп крестился на камеры, благодаря поп-богов за то, что скандал с Роспотребнадзором случился не с ним, а с Бастой: «Представляю, как по мне проехались бы танком!»

Примерно в тех же настроениях пребывал Олег Михайлович Газманов. Я поинтересовался, как, с его точки зрения, властям правильно поступить с концертами:

– Я не знаю, как надо. Правительство должно сказать: надо вот так. Или так не надо. Правительство должно действовать так, чтобы сохранить как можно больше жизней в нашей стране. Я бы поступил еще более жестко. В любом случае надо определиться: если мы ходим в масках и не делаем концерты – значит, все должны так делать.

А вы готовы жить без концертов?

– Если меня пригласят на какой-то концерт за гонорар, я, конечно, пойду. А организаторы должны это сделать в соответствии с правилами, которые должны соблюдаться, – отчеканил Олег.

– Да, все отменилось, все перенеслось. Но я не плачу, это такое испытание, такое событие, – сказал Александр Ревва. – В данный момент мне кажется правильным концерты отменить, как бы сложно ни было артистам. Да, целая индустрия в упадке, как и много других отраслей. Но нужно переждать, подумать о людях, и прежде всего о врачах, у которых просто нет сил и они не успевают лечить.

Little Big сочли всё фигней

Саму церемонию Ревва тоже вел местами нервно. Пенял режиссеру за то, что тот заставил его тянуть время, чтобы подготовить следующего артиста (Niletto), а Нилетто пришло без декораций и даже без костюма. Но для телетрансляции все, конечно, старались сохранить лицо и настроение.

Главным триумфатором премии стала группа Little Big (номинации «Поп-группа», «Песня» и «Видео»). Но и тут не обошлось без отрицательных эмоций: мало того что команда не приехала за призами (как и подавляющее большинство лауреатов), но еще и отказалась это сделать в довольно дерзкой форме.

– Обычно мы обнародуем результаты прямо на сцене, и я никогда не знал, кто победит, – сказал соучредитель премии Юрий Костин. – Но когда мы связались с группой Little Big, группа Little Big сказала: мы вас, конечно, сильно уважаем, но вы нам по фигу и ни на какую премию мы не придем, мы панки, и вообще все это полная фигня. Любая другая нормальная премия обиделась бы и сказала: «Ну и ладно, не придете – и ничего не получите». Но мы не можем себе этого позволить, хотя, конечно, расстроились.

Николай Носков, с которым несколько лет назад случился инсульт (но он при поддержке коллег продолжает концертную деятельность), получил две награды: за концерт года и как лучший рок-певец.

Ну и какая же церемония Михаила Гуцериева без статуэтки Михаилу Гуцериеву как «поэту года»? Кстати, сам Михаил Сафарбекович на свою церемонию тоже не приехал. В этот раз пандемия несколько охладила пыл преклонений перед поэтическим талантом миллиардера, но, например, продюсер Игорь Матвиенко в кулуарах продолжал петь ему дифирамбы: «Артист, который прикасается к творчеству Михаила Гуцериева, сразу преображается». Это, кстати, чистая правда: артиста сразу начинают везде крутить и приглашать на церемонии.

Игорь Игоревич Матвиенко, между прочим, не согласился с артистами в том, что концерты нужно запретить, и в разговоре с «Собеседником» фактически поддержал Валерия Меладзе, сетующего, что в метро люди все равно ездят плотной толпой. А со сцены во время чествования лучшей музыки к кино (ею оказалась песня Ивана Дорна «Чики») сказал:

– К сожалению, важнейшим из искусств для нас является кино. А нам не помогают. Выживаем как можем.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2020 под заголовком «Пиррова "Виктория"».

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

На премии был строгий тест-контроль // фото: Константин Баканов; в статье: организаторы мероприятия

Культура и ТВ

Пиррова "Виктория": из-за пандемии музыкальные премии года вручали в пустом зале Кремля
Игорь Матвиенко // Фото: Global Look Press

Культура и ТВ

Игорь Матвиенко выступил за экспресс-тесты на коронавирус для всех зрителей концертов
Константин Эрнст // Фото: Global Look Press

Культура и ТВ

Эрнст: Рейтинги каналов определяет "бабушка, в чью-то пользу заснувшая у телевизора"
Политика
Белковский: Новая миссия Чубайса – общение с Байденом и снятие санкций с России
Народу – вакцину, фронтовикам – допрос. Смотри, не перепутай! Итоги недели
"Категорически плохо": Потапенко раскрыл, как в Кремле за глаза называют Владимира Путина
Путин может уйти? Гращенков назвал назначение Чубайса важным элементом транзита власти
Общество
Мир держится на Путине и Христе: Киселев, Васильев и Поплавская в опросе Sobesednik.ru
Полезнее президента, круче Человека-паука: костромич в маске Путина сражается за чистую планету
Жизнь для других: после смерти дочери жительница Татарстана стала ангелом-хранителем особенных детей
Александр Чухлебов: 2020 год еще преподнесет неприятные сюрпризы
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Высшее чиновничество гибнет во время боевых развлечений – охоты и реконструкции; во время мужских праздников, на которых они только и могут реализоваться как мужчины. И эта смерть кажется мне более героической, чем такая жизнь

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Минтрансу вообще и Росавиации в частности следует определиться, был ли тот авиаинцидент с причиндалами в небе «самовольным маневрированием» или же во всем виноват топ-менеджмент «Победы»

Гозман Леонид

Гозман
Леонид

Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает

Культура и ТВ
Пиррова "Виктория": из-за пандемии музыкальные премии года вручали в пустом зале Кремля
Игорь Матвиенко выступил за экспресс-тесты на коронавирус для всех зрителей концертов
"Преступить черту": "Преступления и наказание" с Марио Касасом
Казючиц после Колтового долго не проработает: таролог о перспективах программы "ДНК" на НТВ
Шоу-бизнес
"Чуть не загнулась!": Елена Воробей впервые рассказала, как переболела коронавирусом
"Мне бы самой выжить": Наташа Королева рассказала об увольнении музыкантов
Никас Сафронов назвал идеальный состав звезд для "Голубых огоньков"
"Уйди отсюда!": молодящаяся Ротару устроила скандал на "Песне года" (фото, видео)

Здоровье
"Мы первые, как Гагарин в космосе": как проходит вакцинация от коронавируса в Москве
С аллергией на арахис у детей можно покончить постепенно
Черная смородина поможет сбалансировать уровень сахара в крови
Ученые доказали, что раковые клетки пробуждаются из-за испытываемого людьми стресса
Туризм
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Дмитрий Медведев лишился квартиры
Столбун спекулировал на горе людей и обещал им легкие решения трудных ситуаций // фото: стоп-кадр с YouTube
Изображая Бога: Как Виктор Столбун "лечил" детей побоями и зачем к нему шли целыми семьями
Фото: "Проект", соцсети
Яхта "подруги Путина" Светланы Кривоногих плавает с эскортом ВМФ
Фото в статье: 2 mousquetaires.asso.fr, соцсети, скриншоты с видео
Позавидуют даже масоны: как Якунин, Сорос, Пригожин и Ди Каприо стали мушкетерами
Нонна Мордюкова // фото в статье: Анатолий Салунов
Нонна Мордюкова: Мне в валенках тепло и сухо
Петр Рыков // фото в статье: телеканал «Dомашний»
Исполнитель главной роли в сериале "Женский доктор":
Одиночество меня не тяготит
Дочь Калашникова // фото в статье: Global Look Press
Дочь Калашникова:
Живу на то, что осталось в наследство от папы
Илья Резник с женой // фото в статье: Instagram, Global Look Press
Илья Резник:
Мы с Ирой ни копейки не накопили. Но мы все равно счастливые люди
Константин Ивлев // фото в статье: Instagram
Константин Ивлев:
"Мне не стыдно ни за одно заведение, ни за одно действие"
Реджеп Эрдоган // Фото: Global Look Press
Станислав Белковский:
Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр
Александр Колтовой // Фото: Instagram
Брака уже не было: вскрылись новые детали отношений Колтового и Климовой
Александр Колтовой // Фото: Instagram
"Недолго горевала!": подругу Колтового застукали в объятиях "сына Зайцева"
Фото: Instagram
Расследование продолжается: дочь Легкоступовой рассказала о странной переписке певицы с Фирсовым
Фото: Global Look Press
Конфликт на "Суперстар": Лолита изводит Соседова из-за интимной жизни
Global Look Press
"Лучше бегите из страны": скандал на похоронах Марадоны взбудоражил соцсети
 АГН "Москва"
Новое мировоззрение: Москва сокращает производство мусора
Фото: соцсети
Последняя открытка: В Амурской области простились с "ледовым художником"
Как "топят" российские лекарства: проблемы отрасли на примере "Арбидола"
Фото: логотип "ТОМЕТа"
Маски сброшены или "химия" беззакония
5 лет суперхитов и суперновинок: "Новое Радио" отмечает юбилей
^