Игорь Матвиенко выступил за экспресс-тесты на коронавирус для всех зрителей концертов

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко за кулисами национальной музыкальной премии «Виктория» рассказал Sobesednik.ru, как избавиться от скандалов, связанных с необходимостью соблюдать на концертах ограничения из-за коронавируса.
– Игорь Игоревич, концертный рынок по сути рухнул. Музыканты то и дело жалуются на отсутствие заработков. В каком состоянии находится сейчас шоу-бизнес, финансовом и моральном?
– С одной стороны, весь мир находится в не очень хорошем состоянии. С другой стороны, для творческих людей такая пауза в какой-то степени полезна для оживления творческого начала.
– Был скандал по поводу плотности зрителей на концерте Басты в Питере, появились вопросы и к «Песне года». Ваша позиция по поводу того, что делать с концертами?
– Почему-то концерты оказались в этой ситуации крайними, и для меня такая позиция непонятна.
Почему коронавирус распространяется только на концерты и другие культурные мероприятия?
Почему, когда человек получает культурный продукт, он сразу становится опасным? А когда он ездит в метро, сидит в ресторане или на футбольном матче, или ходит по улицам, всё нормально.
– Если бы вы могли повлиять на решение, как в этой ситуации проводить концерты, что бы вы сделали?
– Мы же сейчас на съёмках. Здесь все сдавали анализы перед входом. Вот так они и должны проходить.
– Но эта церемония проходила без зрителей…
– А я недавно был на фестивале в Дубае, там было огромное количество людей, и все они сдали анализы.