Игорь Матвиенко выступил за экспресс-тесты на коронавирус для всех зрителей концертов

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко за кулисами национальной музыкальной премии «Виктория» рассказал Sobesednik.ru, как избавиться от скандалов, связанных с необходимостью соблюдать на концертах ограничения из-за коронавируса.

– Игорь Игоревич, концертный рынок по сути рухнул. Музыканты то и дело жалуются на отсутствие заработков. В каком состоянии находится сейчас шоу-бизнес, финансовом и моральном?

– С одной стороны, весь мир находится в не очень хорошем состоянии. С другой стороны, для творческих людей такая пауза в какой-то степени полезна для оживления творческого начала.

– Был скандал по поводу плотности зрителей на концерте Басты в Питере, появились вопросы и к «Песне года». Ваша позиция по поводу того, что делать с концертами?

во время фотосессии на премии "Виктория" // Фото: Sobesednik.ru

– Почему-то концерты оказались в этой ситуации крайними, и для меня такая позиция непонятна.

Почему коронавирус распространяется только на концерты и другие культурные мероприятия?

Почему, когда человек получает культурный продукт, он сразу становится опасным? А когда он ездит в метро, сидит в ресторане или на футбольном матче, или ходит по улицам, всё нормально.

– Если бы вы могли повлиять на решение, как в этой ситуации проводить концерты, что бы вы сделали?

– Мы же сейчас на съёмках. Здесь все сдавали анализы перед входом. Вот так они и должны проходить.

– Но эта церемония проходила без зрителей…