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Вдова Рязанова ушла с поста худрука киноклуба "Эльдар" через 5 лет после смерти мужа

Культура и ТВ
15:43, 30 ноября 2020

Вдова Рязанова ушла с поста худрука киноклуба "Эльдар" через 5 лет после смерти мужа
Эмма Абайдуллина // Фото: Global Look Press
Эмма Абайдуллина // Фото: Global Look Press

Кинорежиссер Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года. 

Как стало известно Sobesednik.ru, вдова народного артиста СССР, режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина ушла с поста художественного руководителя киноклуба «Эльдар». Этот киноклуб Эльдар Александрович открыл в Москве в 2005 году и считал его главным своим творческим детищем.

– Действительно, Эмма Валериановна приняла такое решение – по состоянию здоровья, – прокомментировала в разговоре с Sobesednik.ru руководитель пресс-службы «Эльдара» Светлана Деревянных. – Это ведь такая энергоемкая работа! Как человек ответственный, она решила, что если не может приезжать каждый день на работу, не всегда может присутствовать на каких-то мероприятиях киноклуба, то нужно официально уйти. Но ее уход формальный, по документам, фактически она все равно участвует в жизни «Эльдара» – консультирует, просматривает какие-то материалы, советует. На данный момент пока никто не занял эту должность.

Сама Эмма Валериановна пока эту ситуацию предпочитает не комментировать. Нового художественного руководителя будет назначать департамент культуры города Москвы. Ходят слухи, что предложить возглавить киноклуб могут дочери Эльдара Рязанова Ольге. Но в разговоре с нами Ольга Эльдаровна отказалась отвечать на вопросы о создавшейся ситуации.

Теги: #Рязанов #Знаменитости #Кино #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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