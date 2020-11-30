Карен Шахназаров: "Мосфильм" вышел на докарантинный уровень дохода

В период весенних ограничений из-за коронавируса киноконцерн «Мосфильм» потерял приблизительно 100 миллионов рублей.

Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал генеральный директор киностудии Карен Шахназаров.

«В период карантина были потери: думаю, миллионов сто», – сообщил режиссер. Он добавил, что это предварительная сумма, точный размер убытков еще предстоит оценить.

Вместе с тем Шахназаров констатировал, что в настоящий момент «Мосфильм» смог подняться на уровень дохода, который был до пандемии COVID-19, несмотря на то, что многие подразделения киноконцерна по-прежнему закрыты. «Например, музей – это важная часть. Очень много желающих», – сказал глава «Мосфильма».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что после введения столичными властями условия для кинотеатров Москвы по заполняемости залов в 25% приобретать билеты в кино люди стали всего на 5% реже, чем за предыдущие две недели, и потратили на них лишь на 6% меньше.