Выручка столичных музеев за две недели снизилась в 10 раз

Эксперты проанализировали финансовые потери, которые понесли театры и музеи Москвы из-за ограничений по коронавирусу.

Как пишет РБК со ссылкой на данные исследования ВТБ, выручка театров в Москве за три недели ноября снизилась на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Больше всего пострадали музеи: их оборот в первые две недели после закрытия сократился сразу на 68% по сравнению с предыдущими двумя неделями и составил всего 2 млн рублей, что в десять раз меньше, чем в ноябре прошлого года.

Кинотеатры пострадали в меньшей степени, отмечает издание: после введения условия по заполняемости залов в 25% приобретать билеты в кино люди стали на 5% реже, чем за предыдущие две недели, и потратили на них всего на 6% меньше. В ноябре общее снижение оборота кинотеатров к прошлому ноябрю составило 66%.

Новые ограничения для учреждений культуры введены 13 ноября. В соответствии с ними театры и кинотеатры не могут продавать более 25% билетов от заполняемости залов. Московские музеи были закрыты.