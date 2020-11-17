Валентина Талызина: мой бесконечно смелый Роман Виктюк

Умер Роман Виктюк, режиссёр, народный артист России и Украины. Три недели назад он попал в больницу с заражением коронавирусом. Практически сразу его перевели в реанимацию, посколько состояние быстро ухудшалось. Сегодня Роман Виктюк умер. Инсульт. Ему было 84 года.

— Виктюк был гений театра. А театр был его храм, где он взлетал, парил... и немножко падал. А потом снова взлетал, — вспоминает вместе с нами своего давнего друга и учителя Валентина Талызина, — Роман мог воодушевленно насочинять про наш с ним роман — но романические отношения уже не имеют никакого значения. Мы с ним и правда были парой — две подружки, брат и сестра, две сестры или два брата, как хотите, но именно в такой степени близости. И он был мой учитель. Мой Роман Григорьевич. Он сделал меня актрисой. Я у многих училась, но он был последним, и именно тем, кто сделал меня.

Валентина Талызина

Виктюк обладал своим методом, в основе которого был метод Эфроса, который он продлил и развил. И на сегодняшний день это самый действенный метод для постижения психологического русского театра.

— Валентина Илларионовна, вы, как и другие близкие Виктюку люди, не раз говорили о том, что Роман Григорьевич чуть ли не мистический человек. Но стоило задать ему вопрос, в чем секрет его радостного отношения к миру, как он тут же начинал весело водить тебя за нос.

— Его тайна — это совершенно детское, чистое, доверчивое мировосприятие. Всегда. Даже уже в зрелом и преклонном возрасте, даже в последние дни. И ещё абсолютная нескончаемая любовь к жизни и к талантам. А ещё Виктюк был чистым украинцем. Он любил свою Украину до последнего, но почему-то не уезжал туда, а оставался в России. Я знаю, что он был набожным человеком и, как ребёнок, верил и общался с небом. И обладал совершенно гипнотическим обаянием. Потому что он был смелым человеком во всём. При всей своей скромности, присущей украинцу, при всей своей деликатности что ли, он был, несомненно, очень смелым человеком. Эта смелость помогала ему делать все что угодно.