На 85-м году жизни скончался режиссер Роман Виктюк

Театральный режиссер Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника художественного руководителя театра Людмилу Исакович.

Отмечается, что причиной кончины народного артиста стал не сам коронавирус, с которым его недавно госпитализировали, а то, что Роман Виктюк не смог восстановиться после новой инфекции.

Всего режиссер успел за свою жизнь поставить более 250 спектаклей, а в золотой копилке его работ такие поставновки, как «М. Баттерфляй» и «Служанки».

В сентябре Sobesednik.ru взял одно из последних интервью у Романа Виктюка, который рассказывал, что их театральная труппа в напряженном режиме готовиться к спектаклям. Сам режиссер тогда заявлял, что не знает своего возраста и на самом деле ему 19 лет.