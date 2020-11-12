"Баб тут играть западло": Ефремов о намерении создать театр в тюрьме

Михаил Ефремов рассказал о намерениях создать Русский тюремный театр. «Новая газета» обнародовала переписку осужденного за смертельное ДТП актера с театральным критиком Мариной Токаревой.

Ефремов за день до отправления в ИК-4 Белгородской области поделился в письме, что в СИЗО занимался чтением. В том числе прочитал «Молочника» Анны Берс и книгу Алексея Федярова «Человек сидящий». «Для отдыха головы» он читает Стивена Кинга и Валентина Пикуля.

Напомним, Ефремов попал в ту же колонию, где отбывали срок футболисты Кокорин и Мамаев. «И там мне заново придется знакомиться с начальством и убеждать его в гуманности идеи Русского Тюремного Театра. Один из членов ОНК Мельников является моим союзником в создании такого театра и, как говорит, пишет ходатайство во ФСИН. Как решат, так и будет», — рассказывает актер о перспективах творческой инициативы.

Также Михаил Ефремов рассказал, что читает различные одноактные пьесы, которые ему присылает театральный режиссер Михаил Горевой. Все действующие лица там — мужчины. «Баб тут играть западло», — поясняет артист.

Марина Токарева полагает, что помимо театральной деятельности актер возьмется в тюрьме освоить профессию пекаря.