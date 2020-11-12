Клара Новикова назвала настоящую причину смерти Жванецкого

Семья писателя скрывает диагноз, поэтому остается гадать, почему умер сатирик: от рака, коронавируса или болезни сосудов.

– Я знала, что он болеет, но до сих пор не могу продышаться, – призналась в интервью Sobesednik.ru Клара Новикова. – Мы общались с 1974 года, 28 лет были в одном офисе в театре миниатюр Жванецкого. А как тяжело он переживал уход Ромы Карцева...

Михаил Михайлович был философом, своим юмором он поднимал авторитет человека. Зрители, которые приходили на его концерты... каждый из них – личность. Билеты на концерты Жванецкого стоили немало, однако среди большого числа мероприятий и концертов люди все же выбирали послушать его. В антрактах все перебрасывались его афоризмами, многие в зрительном зале записывали вручную все, что говорил Жванецкий.

«Все идет хорошо, но проходит мимо», – один из многих афоризмов, что навсегда в моей памяти.

Клара Новикова//фото: Global Look Press

– Михаил Михайлович говорил нам о болях в ногах...

– Да, ему тяжело было ходить. Как он говорил в одном из своих афоризмов: «Мужчины болеют снизу». Какая-то удивительная вещь – артистов часто подводят ноги, особенно мужчин.

– Так почему же умер Жванецкий?

– Почему всех так это интересует? – удивляется любопытству поклонников Клара Борисовна.

От жизни! Мы все думали, что Жванецкий выскочит из этой ситуации. Ну, полечит ножки…

Кто-то мгновенно умирает, а ему пришлось поболеть. Наташа (жена Жванецкого. – Прим. Sobesednik.ru) – молодец. Она заставляла его жить. Может, он и прожил дольше, потому что она была рядом...