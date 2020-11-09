"Без Хабенского был бы провал": отзывы зрителей о сериале "Метод-2"

На «Первом канале» вышли две первые серии нового сезона популярного сериала «Метод».

5 лет назад «Метод» расстался со зрителями на том, что следователь-маньяк Родион Меглин погибает в психушке от рук своей напарницы и любовницы Есени, которая решает облегчить его душевная страдания и бьет ножом прямо в сердце. История выглядела законченной, но создатели сериала после большого успеха решили сделать продолжение – «Метод-2».

Когда поняли, что без Константина Хабенского сериал не вытянуть, пришлось срочно воскрешать его героя.

Зрители в восторге от появления Хабенского в сериале и абсолютно едины во мнении: актер своей игрой «делает» этот сериал, и без него был бы провал. «Да норм после выхода Меглина. Сначала думала, что выключу, но когда появился Родион, ситуация поменялась. Никто лучше Хабенского не играет», – пишет Екатерина Куклева. «Я думала, что лучше, чем в «Географ глобус пропил», Хабенский уже не сыграет. Ан-нет, вот это, по моему мнению, лучше», – солидарна с ней Ира Петрова.

Интересно, что Паулину Андрееву, сыгравшую роль следователя Есени Стекловой, бывшей напарницы Меглина, зрители не обсуждают и как будто не замечают: актерское мастерство жены Федора Бондарчука вообще никак не комментируют.

Между тем многим не понравился и показался неестественным, слишком притянутым ход с воскрешением Меглина.

Авторы сериала объяснили появление героя Хабенского на экране тем, что сердце у Меглина расположено с правой стороны. Мол, Есения только коснулась его ножом.

«Честно говоря, идея с чудом выжившим Меглиным выглядит откровенно притянутой за уши, – пишет Сергей Мытищев. – Очевидно, что ещё при написании сценария первого сезона сценарист не рассчитывал на такое развитие событий. Все те, кто мечтал, что Меглин вернётся, мне кажется, сейчас не могут объективно оценить то, как он вернулся. Ещё мотивация Есени Стекловой тоже не понятна. Если в первом сезоне у неё была сильная мотивация найти убийцу своей матери, то зачем теперь она решила вернуться в полицию – не ясно (по крайней мере пока). Посмотрим, что будет дальше».

Зрители отмечают, что остались разочарованы гибелью Саши Тихонова (актер Макар Запорожский) во второй серии. Многие считали, что он мог быть маньяком, который звонит по телефону. Но еще большее сожаление у фанатов вызвала смена режиссера. Продюсер Александр Цекало поругался с Юрием Быковым, снимавшим первый «Метод», и «Метод-2» в итоге ставил режиссер Александр Войтинский (фильмы «Черная молния», «Дед Мороз. Битва магов», «Елки»).