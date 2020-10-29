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"Ночной конвой": тихие будни французских полицейских в весьма неспокойном мире

Культура и ТВ
22:08, 29 октября 2020

"Ночной конвой": тихие будни французских полицейских в весьма неспокойном мире

На экраны вышел фильм «Ночной конвой» о полицейских во Франции, где именно сегодня происходят крайне трагические события.

Вирджиния (Виржини Эфира), Аристид (Омар Си) и Эрик (Грегори Гадебуа) – сотрудники полиции. Ежедневно они сталкиваются как с личными и семейными проблемами, так и с незначительными неприятностями на работе – то подозреваемые начнут сопротивляться при аресте, то приходится выслушивать оскорбления на вызове от мужчины, избивающего свою жену. Однако все трое спокойно живут в своей реальности, воспринимая негладкие моменты с должным спокойствием. Все меняет один день, когда герои в конце рабочего дня по заданию забирают мигранта Асомидина Тохирова (Пейман Моаади) и везут в аэропорт имени Шарля де Голля, чтобы его депортировали в родной Таджикистан. Только вот Вирджиния прочитала в деле Тохирова, что дома он подвергался жесточайшим пыткам, и теперь пытается уговорить коллег позволить мужчине сбежать. 

Следом за Ладжем Ли, отличившимся в прошлом году в Каннах со своими «Отверженными», к вопросам принципов полицейской работы, несовершенства системы и положения мигрантов во Франции обращается Анн Фонтен («Марвин или прекрасное воспитание», «Непорочные», «Коко до Шанель», «В его руках», «Сухая чистка»), для которой работа над подобной темой является в новинку. 

Как и у Ли в «Ночном конвое», показанном на Берлинале в рамках «Специальных показов», главными героями являются трое полицейских, и все они со своими характерами, ценностями и принципами, что, соответственно, позволит в определенный момент разразиться конфликту в их группе. Противоборствующими сторонами тут выступают Вирджиния, которая не может позволить, чтобы Тохиров вернулся в Таджикистан, где его вновь будут бить, пытать током и в конечном итоге убьют, и Эрик – он допускает, что все сказанное мигрантом является ложью и хочет действовать по протоколу, абстрагировавшись от морали.

Роднит «Отверженных» и «Ночной конвой» и еще кое-что. События обоих фильмов разворачиваются в пределах непродолжительного времени: у Ли это два дня, а у Фонтен – один. Однако если у Ли действия, никуда попутно не сворачивая, стремительно мчались по прямой линии к неминуемому финалу, то Фонтен свою картину конструирует иным образом. 

Первая часть фильма посвящена тягучим трудовым будням и разделена на три главки, посвященные Вирджинии, Эрику и Аристиду. Все три раза автор переносит нас в начало рабочего дня, меняя перспективу взгляда и попутно давая мельком заглянуть в личную жизнь каждого из героев. Вирджиния живет с мужем вот уже семь лет и растит ребенка, а Эрик выслушивает (судя по всему, ежедневно) упреки жены, чувствующей холодность мужа. И только холостяк Аристид коротает жизнь один, крутя роман с Вирджинией, которая от него забеременела и намеревается сделать аборт. Героиню мысли о ситуации явно съедают изнутри, но Аристиду о своих чувствах она сообщать не собирается, оставаясь один на один с собственными переживаниями. 

В остальном мы те же три раза подряд следуем за героями от одного задания к другому, но тут удачно выбранная конструкция фильма позволяет удерживать интерес и внимание зрителя. Так, например, когда Вирджиния и Эрик приезжают с женщиной, пострадавшей от абьюза мужа, забирать из квартиры ее вещи, то в первой главке мы становимся свидетелями лишь обнажения подлинного лицемерного и женоненавистнического лица героя, оскорбляющего Вирджинию. Но когда перспектива меняется в пользу Эрика, то автор позволяет увидеть, что происходило в соседней комнате. «Он не злой, я тоже виновата» - сказала напуганная женщина, буквально через минуту попросившая полицейских уйти. 

В процессе мимоходных скупых и сдержанных диалогов и выездов на очередные задания подсвечиваются и темы сексизма, расизма и насилия родителей по отношению к детям. Проскальзывают и сетования на поломанные двери рабочей машины, которые никак не могут заменить. И остроты, отпускаемые преимущественно Аристидом. За внешним спокойствием виднеются еще и одиночество, отчужденность и сказавшиеся на психике последствия работы, с которыми каждый из героев справляется по-своему. Аристид, например, дома считает до шестидесяти, чтобы забыть все плохое, что было на работе. А Эрик с силой трет под краном руки, чтобы отмыть запах смерти, который, впрочем, никак не поддается воде и мылу. 

Есть еще четвертая глава. Она посвящена Асомидину и сводит смену перспектив на нет. С этого момента мы становимся пятым пассажиром в полицейской машине, где постепенно разрастается главная дилемма, а вместе с этим и главная проблема фильма. Обрисовывая в первой половине хронометража рабочую механизированную и немногословную рутину, картина будто бы готовила нас к бурному словесному и идейному противостоянию, критичному осмыслению принципов полицейской работы, яркому высвечиванию несовершенств функционирования системы в отношении вопросов миграции (во Франции они стоят ох, как остро).

Но по итогу «Ночной конвой» состоит из линий, в которых есть неплохой зачин, но отсутствует доработка. А при наслоении друг на друга сюжетные пласты и вовсе излишне нагружают картину. От части с персональными драмами, несмотря на качественные актерские работы, хотелось бы больше душевного надлома, моральный дискус требует жизни и остроты, а флешбэки с love story, выполняющие по большей части поясняющую функцию, придают ленте лишней тяжести и мешает развитию саспенса. Увы, но до конечной точки «Ночной конвой», заплутавший на улицах Парижа, так и не доехал. 

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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Рисунок: Камиль Бузыкаев

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