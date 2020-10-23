Брат Эдуарда Успенского умер от коронавируса

Младший брат Эдуарда Успенского скончался в одной из столичных больниц. Юрия Николаевича кремируют в Хованском крематории в понедельник, 26 октября. Ему был 81 год. Этой скорбной новостью с Sobesednik.ru поделилась невестка покойного – Марина.

– Юрия Николаевича не стало 21 октября, – рассказывает Марина Успенская. – Незадолго до своего ухода он решил съездить в санаторий, мы с мужем его всячески отговаривали от этой поездки в связи с пандемией, но он настоял на своём.

«Может, это моя последняя поездка», – предположил Успенский и отправился на отдых, не послушав сына Алексея и Марину.

Из санатория Юрий Николаевич вернулся раньше положенного срока, почувствовал недомогание. Поднялась температура, и пришлось вызывать Скорую помощь.

Брат Эдуарда Успенского скончался на 82-м году жизни//фото: скриншот "Россия 1"

– Незадолго до ухода, – рассказывает Марина, – дедушка вспоминал свою жену, маму Лёши – Галину Матвеевну, которая ушла от нас в 2011 году. Нас это воспоминание насторожило.

«Скоро я встречусь с Галей», – задумчиво сказал Юрий Николаевич. Вскоре его увезли в больницу, из которой он уже не вернулся.

– Нам будет не хватать Юрия Николаевича. Я пришла в эту замечательную семью двадцать лет тому назад. Эдуард Николаевич подарил нам на свадьбу Чебурашку, который у нас до сих пор живет в семье. С тех пор мы были все вместе и в горе, и в радости. Он был живчиком, который любил жизнь, и мы с мужем думали, что наш папа проживёт ещё как минимум лет десять. Наша дочь Алёнка скучает по дедушке.

Единственная племянница Юрия Успенского – Татьяна – узнала о смерти родного дяди последней. Великодушные Марина с Алексеем решили всё же, что родственнице надо сообщить, хотя Татьяна, по их словам, не звонила дяде – звонил всегда он ей сам.

Юрий Успенский с племянницей Татьяной, дочерью Эдуарда Успенского//фото: скриншот "Россия 1"

А в последнее время Юрий Николаевич и вовсе перестал понимать племянницу, когда она выступила с обвинениями против своего покойного отца, обвинив его в жестокости и назвав тираном. Юрий Николаевич встал стеной на защиту любимого родного брата и просил племянницу остановить агрессию.