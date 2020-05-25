"Мой папа – тиран": дочь Успенского попросила не вручать премию имени ее отца

Родная дочь писателя выступила с открытым письмом. По мнению Татьяны, Эдуард Успенский недостоин, чтобы новая литературная премия премия носила его имя.

Классик детской литературы Эдуард Успенский оставил после себя не только немалое литературное наследие, но и огромное наследство, которое перешло его вдове Елене Успенской. По его книгам сняты мультфильмы про Простоквашино и крокодила Гену с Чебурашкой, которые обожают миллионы детей и взрослых.

Эдуард Успенский

Недавно Российская Государственная Детская Библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского. Однако Sobesednik.ru дочь писателя Татьяна Успенская призналась: она категорически против присвоения престижной премии имени её знаменитого отца. Татьяна Эдуардовна написала открытое письмо, которое попросила опубликовать редакцию Sobesednik.ru.

Директору Государственной Детской Библиотеки

Веденяпиной Марии Александровне

От Успенской Т.Э.

Открытое письмо

Уважаемая Мария Александровна!

Мне стало известно, что Российская Государственная Детская Библиотека проводит конкурс на логотип премии имени моего отца – писателя Эдуарда Успенского. С большим сожалением и горечью хочу выразить свое несогласие с присвоением премии его имени.

Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…

Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д…

К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя.

Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В.Д. Столбуна, проходил у него «лечение», поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей.

Будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями (передача «Гавань», создание мультфильмов совместно с творческими коллективами студий), он не сумел преодолеть свои человеческие пороки, доброжелательно и спокойно общаться с людьми.

Хотелось бы, чтобы мое мнение было услышано…

Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература…

С уважением, Успенская Татьяна Эдуардовна.

"Неужели в России нет более достойных писателей?"

В интервью Sobesednik.ru Татьяна Успенская пояснила свою позицию подробнее.

– Мой отец был домашним тираном, – говорит Татьяна. – Поэтому считаю, что престижная премия в области детской литературы не может носить имя человека, который из года в год занимался домашним насилием. Неужели в нашей стране нет больше других достойных писателей, именем которых можно было назвать премию? Как можно смешивать имя человека, который занимался домашним насилием, с вечными ценностями? Тогда получается, что любой человек, достигший высокого социального статуса, может делать всё, что угодно?..

Надеюсь, директор библиотеки прислушается к словам единственной родной дочери Успенского.

– Татьяна, вы так и не боролись за отцовское наследство?

– Нет. Родственникам по крови ничего не досталось. У папы есть родной брат с семьёй. Если бы было подписано наследство семье дяде Юры, то это было бы ещё обоснованно. Я уже не говорю о том, что у отца есть внуки, мои дети.

Юридически там всё верно, но с морально-этической точки зрения всё вышло некрасиво.

"Эдуард Успенский никогда не помогал детским писателям и не любил детей"

Sobesednik.ru стало известно, что у Татьяны Успенской в борьбе против присвоения имени ее отца литературной премии есть союзники. Детский писатель Валентин Постников, друг семьи Успенского, намерен собрать подписи своих коллег против акции библиотеки.

Валентин Постников

– Речь идёт о самой главной библиотеке в стране, которая стоит в Москве на Калужской площади у метро Октябрьская. Здесь будут присуждаться премии молодым писателям. Я хотел бы напомнить сотрудникам библиотеки, что Эдуард Успенский никогда не помогал детским писателям. Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей. Он бил свою дочь Таню, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь.

Я понимаю, что миллионы людей любят крокодила Гену с Чебурашкой, они будут осуждать нас с Татьяной. Но и литературная Москва (а это немало людей) знает, что Успенский был связан с сектой, куда отправлял свою дочь.

Как-то с Успенским мы были во Дворце пионеров на Неделе детской книги, – вспоминает Валентин Постников. – К дяде Эдику подошли дети с просьбой дать автограф и сфотографироваться с ним. «Идите в ж...», — ответил он. Я спросил у него: дядя Эдик, как же так можно обращаться с детьми? «Запомни, Валя, – сказал мне Успенский, – чтобы писать хорошие детские книжки, автору вовсе не обязательно самому любить детей. Андерсен тоже не любил детей».

Неужели нельзя назвать премию в честь Николая Носова, всемирно известного классика, тонкого человека, создателя «Незнайки»? Или, например, можно учредить премию имени Виктора Драгунского, или назвать в честь моего отца Юрия Дружкова, который очень любил детей. У него целая книжка для взрослых, посвящённая детям, написанная с любовью. Я очень скучаю по своему отцу, у меня было замечательное детство, чего не скажешь о Тане. Более того: в жюри этого нового конкурса – Елена Борисовна Успенская, которая никакого отношения к литературному творчеству не имеет. Ну если не учитывать, что она теперь получает авторские отчисления от использования произведений Таниного отца. Над Таней она тоже с лихвой издевалась...

– Валентин, полтора года назад вы мне говорили, что Татьяна должна побороться за наследство отца.

– Я не изменил своего мнения. Должна же быть какая-то компенсация за всё, что она прошла. Таня не жадный человек. Но даже если бы она получала один процент авторских, то её дети и будущие внуки жили бы совершенно безбедно. Ведь получается, что именно с мамой Тани, тётей Риммой у дяди Эдика был золотой расцвет творчества. Но он развёлся с мамой Тани из-за того, что она не давала ему пить.

Дяде Эдику было лет 35, когда он купил заброшенный домик в деревне, где была печь, вода из колодца, а туалет во дворе. Но он творил! На первую квартиру у метро «Аэропорт» они очень долго вместе копили с Риммой Трофимовной. Потом раз – и пришла популярность. Когда вышли первые мультики, Успенский решил, что ему надо расширять жилищные условия, и он расширял их до конца жизни. Узнав, что строится дом для сотрудников аппарата ЦК, он тут же написал письмо Егору Лигачёву и получил желанную площадь в центре города, на улице Александра Невского. Перечислять все его дома и квартиры не хватит времени. Не говорю о машинах…

Когда Успенскому надо было что-то добиться от властей, он входил в состояние жуткой злобы, – утверждает Постников. – В этот момент он устраивал перед домашними свои шоу, втягивая дочь, жену и своего секретаря, которые должны были слушать его смирно часами, кивать и подтверждать, что отцу семейства необходима новая квартира в ещё более дорогом районе Москвы. Но от этой роскоши он обалдел. Он перестал видеть смысл в литературном труде, не мог уже творить. Сейчас его наследство может пойти прахом. Татьяне, которая переживала все эти неприглядные картины, уже и завещание не оспорить, прошли все сроки давности...