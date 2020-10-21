"Михалков превратился в комического старика": Матизен заявил о деградации режиссера

21 октября Никита Михалков, чьи фильмы вошли в золотой фонд отечественного кино, отмечает 75-летие. Но сегодня он бесогон. Почему Никита Сергеевич стал охотником на ведьм и что у него впереди? На эти вопросы в интервью Sobesednik.ru ответил кинокритик Виктор Матизен.

– Виктор Эдуардович, как Михалков превратился в «бесогона»? И есть ли шанс, что он еще снимет в качестве режиссера достойное кино?

– С моей точки зрения, Никита Сергеевич Михалков как режиссер и как общественный деятель представляет собой печальное зрелище. Я могу только наблюдать его человеческую и художественную деградацию.

Его фильмы становятся все хуже и хуже, его общественная позиция становится все более и более реакционной, а в некоторых случаях – выходящей за грань всякого разума, как, например, его передача «Бесогон».

Кинокритик Виктор Матизен/фото: Global Look Press

Единственное позитивное, что можно отметить, – это работа в его Академии (Академия кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова. – Прим. Sobesednik.ru). Я надеюсь, что как преподаватель он не утратил присущих ему качеств. То есть он может показать актерское мастерство, может продемонстрировать свои старые фильмы и дать много хороших советов. Хотя я не был в этой Академии и не видел его уроков, но надеюсь, что они полезны.

Все остальное, что он преподносит своим слушателям, только портит их. Если он проповедует свои неоконсервативные взгляды, если он учит охоте на ведьм (а это синхронное понятие с бесогонством)… В общем, если бы он имел власть, его можно было бы назвать великим инквизитором.

Никита Михалков и Владимир Машков/фото: Global Look Press

– Как вы думаете, то, что он говорит в своем «Бесогоне», Михалков говорит искренне или в расчете на рост подписчиков, на то, чтобы остаться в обойме у власти?

– Он, безусловно, превратился в комического старика. Но тем не менее сохраняет свое влияние. Потому что во власти сидят точно такие же бесогоны, как и он сам. Поэтому от его точки зрения ничего другого ожидать не надо.

Что касается его искренности… Когда пьяный изображает пьяного, он преувеличивает свою пьяность. Это что?! Точно так же Никита Сергеевич, который, безусловно, верит в то, что он говорит, несомненно, еще играет и преувеличивает.

Когда-то он меня назвал агентом либерально-атлантической диктатуры. И это меня смутило. Не потому что направлено ко мне. А потому что, оказывается, существует либерально-атлантическая диктатура, которая заплатила мне полмиллиона долларов. Полагаете, на полном серьезе он это говорил? Думаю, что нет, с каким-то большим внутренним преувеличением. Но интересно, что аудитория, вероятно, ему поверила.

Самое печальное, что Союз кинематографистов под его воздействием превратился в желто-маразматическую организацию, которая не сделала ничего полезного в общественно-политической жизни. Когда председателем был Элем Климов, Союз был самой прогрессивной общественной организацией.

Никита Михалков остается президентом Московского международного кинофестиваля/фото: Global Look Press

– Получается, Михалков для власти – полезный дурак?

– Мне трудно сказать, считает ли его таковым Путин. Потому что и самого Владимира Владимировича можно считать марионеткой в других руках – некоего коллективного ЧК.

– Не начнет ли власть шарахаться от Михалкова-бесогона?

– Послушайте, если власть не шарахается ни от политолога Маркова, играющего кретина, ни от депутата Милонова, ни от телеведущего Соловьева, то что уж говорить о Михалкове.

Никита Михалков со своим старшим братом Андреем Кончаловским/фото: Global Look Press

кстати

Брат Никиты Михалкова – 83-летний Андрей Кончаловский, завоевал в этом году специальный приз Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи» о восстании рабочих в Новочеркасске. Премьера ленты, где снялась супруга режиссера, телеведущая Юлия Высоцкая, состоится в российских кинотеатрах 12 ноября.

Один из самых авторитетных отечественных кинокритиков, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью Sobesednik.ru назвал «Дорогих товарищей» Кончаловского «самым жгуче современным фильмом года».