Крупным планом и с высоты птичьего полета: "Женщина" пошла по стопам "Человека"

Кадр из фильма "Поклонение" // Фото в статье: скриншоты YouTube

"Новый порядок" в "Государстве комаров": чем развлекал зрителей 42-й ММКФ
Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА, в статье: автора

ЦСКА нашел будущего героя?
Михаил Жванецкий // фото: Global Look Press

Андрей Бильжо: Жванецкий больше не хочет быть рядом с теми, кто врет с экрана
Юрий Дмитриев // стоп-кадр: YouTube

Николай Сванидзе: Чтобы Дмитриева не сгноили, нужно сильно шуметь
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
Главные женщины в жизни Пескова: три жены, две дочери и мать, которую он прячет
Диана Гурцкая потеряла отца
"Прибалтийский синдром": почему он вновь обострился

Новости дня

17 октября, суббота

[14:24]В Минске снова задерживают участников оппозиционных акций
[13:27]Смерть Тесака не стала причиной для возбуждения уголовного дела
[12:38]Представитель России в ЕС назвал обоснование санкций "хилым"и неприемлемым
[11:42]Эммануэль Макрон назвал убийство учителя истории терактом
[10:49]COVID-19 за сутки в России: 14 922 заболели, 8 617 выздоровели, 279 умерли
[09:56]Продолжение карабахского конфликта и акций в Хабаровске. Новости к утру 17 октября

16 октября, пятница

[18:02]Издание Ирины Славиной Koza.press продолжит работу
[17:22]Всего в одном СИЗО в Москве продолжится прием арестантов. Но только для изоляции
[16:44]Заместителем главы Роспотребнадзора в Чечне стал брат Кадырова
[16:02]Глава Литвы призвал ЕС игнорировать розыск Тихановской "нелегитимным диктатором"
[15:36]The Guardian: отравление Навального – недвусмысленный сигнал от ФСБ уезжать
[15:32]Полицейских-вымогателей в Башкирии приговорили к 8 и 10 годам заключения
[14:46]Омск и Красноярск особо уязвимы перед кризисом, вызванным пандемией
[14:39]Песков: У России к Тихановской претензий нет, но из розыска её не уберут
[13:55]Решение президента Киргизии уйти без кровопролития привело к прекращению протестов
[13:51]Журналисты Хабаровска просят о солидарности после избиения коллеги
[13:32]Дептранс Москвы заявил, что 96% всех людей в транспорте носят маски
[13:13]Швейцария ввела санкции против строителей Крымского моста
[13:07]Смертность от инфаркта в России и Европе выросла с 3-6% до 10-15% с начала года
[12:24]МВД РФ: Тихановскую объявили в розыск по статье о попытке свержения власти
[11:50]Собянин дал интервью, где много рассуждал о коронавирусе. Конечно же, без маски
[11:41]Работники морского порта во Владивостоке оккупировали кабинет гендиректора
[11:14]Число зараженных вновь бьет рекорды, а умерших – приближается к ним
[10:43]31 января в 2021 году будет выходным за счет январской субботы
[10:36]Россияне потеряли 850 млрд за "нерабочие месяцы с сохранением заработной платы"
[09:57]Угрозы мэрии Москвы оказались блефом – в метро пускают всех
[09:46]Два шахтера пострадали из-за землетрясения в Кемерово
[09:23]Жапаров стал президентом Киргизии после отказа главы парламента. Режим ЧП отменен
[08:47]Убыль россиян, нет коек, Трамп, Фургал, похищение и побег. Главное к 16 октября

15 октября, четверг

[16:57]Около 30% банков в России являются убыточными
[15:51]Любовь Соболь подтвердила выдвижение в Госдуму и опубликовала свою программу
[15:23]Песков заявил, что в Кремле нет спецотдела по дискредитации Навального
[14:38]Кудрин против урезания бюджета на армию: "Я скоро превращусь в защитника Минобороны"
[13:54]Евросоюз ввел санкции против Пригожина из-за наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии
[13:09]Китайский лидер призвал корпус морской пехоты готовиться к войне
[12:43]Под санкции ЕС попали Кириенко, Бортников, Ярин и институт, создавший "Новичок"
[12:19]Собянин запрещает ночные клубы без регистрации и СМС. Мэра упрекают в бессистемности
[12:04]От ковида в РФ скончалось рекордное число людей. Врачи не готовы ко второй волне
[11:11]Президент Киргизии сдержал слово и ушел в отставку ради прекращения протестов
[10:43]Уже третий работник "Беларуськалия" приковал себя в шахте в знак протеста

Душевая кабина, ванна или уголок: что удобнее и практичнее
Штраф 5 тысяч или бесплатные маски? // фото: Global Look Press
Где в Москве достать медицинские маски и перчатки бесплатно?
Фото: Global Look Press
Мама, я пошел… на работу! Как защитить права ребенка при его трудоустройстве
Рецепт: восхитительный сливово-сырный пирог для идеального осеннего настроения
Фото: depositphotos
Рецепт: тыквенное настроение на все случаи жизни
Юрий Дудь // фото в статье: скриншот Youtube
Топ-10 скандалов Дудя: делёж ребенка, Соловьев-фанат и 15 см Ивлеевой
Фото в статье: пресс-служба СТС
Панини с курицей и куриный гирос: топ лучших рецептов домашнего фастфуда
Фото: Global Look Press
В Екатеринбурге против алиментов, а в Нижнем – против разведенок: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Салат "Черепаха", штрудель с горбушей и отбивные: топ-3 жизнеутверждающих рецепта
Фото: Global Look Press
Неунылая пора: 5 способов не поддаваться осенней хандре
sobesednik logo

Крупным планом и с высоты птичьего полета: "Женщина" пошла по стопам "Человека"

Культура и ТВ
12:41, 17 октября 2020

Крупным планом и с высоты птичьего полета: "Женщина" пошла по стопам "Человека"

Наш обозреватель – о масштабном кинопроекте, объединившем опыт двух тысяч женщин из самых разных уголков планеты.

Глядя в камеру, женщина рассказывает, как надзиратель ИГИЛ* насиловал девятилетнюю девочку, а она была вынуждена слушать крики ребенка, не имея возможности оказать помощь. Еще одна признается, что самым смелым поступком в ее жизни стал момент, когда она публично сказала, что была жертвой сексуального насилия и торговли людьми. Другая девушка со следами от ожогов на лице спрашивает, как в XXI веке возможно, чтобы муж облил жену кислотой ради приданого. Две тысячи женщин из 50 стран мира, начиная от главы государства, заканчивая женщиной-фермером, делятся важными для себя историями, некоторые из которых впервые рассказаны вслух.

Документальный фильм «Женщина» Яна Артюса-Бертрана и Анастасии Миковой можно считать продолжением картины «Человек» (2015), идея которой у Артюса-Бертрана зародилась в Малийской деревне. Тогда автор из-за поломки вертолета провел некоторое время у местного жителя, поделившегося личными переживаниями о жизненных трудностях и попытках прокормить семью. Работа над масштабным проектом длилась в течение четырех лет (для дока серьезный срок), из которых команда три года искала героев для фильма и проводила с ними интервью – в общей сложности было опрошено более двух тысяч человек из 60 стран мира. 

Люди рассказывали о семье, личном счастье, ненависти, богатстве, стремлениях и смысле жизни, затрагивая в том числе темы голода, насилия, политики, религии и войны. Картина была устроена таким образом, что мы не знали ничего о ее героях и не слышали вопросов – перед нами был только человек и его эмоция, сила которой стирала между зрителем и рассказчиком невидимую пространственную грань. По мере того, как меняются лица, экран наполняется и разрывается то от рвущейся изнутри боли, то от подлинного счастья, о котором человек рассказывает, как в первый или последний раз. 

«Женщина» является проектом столь же масштабным – вместе с командой из пяти журналисток Микова (в силу интимности тем все интервью брали женщины) опросила две тысячи женщин в 50 странах. И формат в ленте соблюден тот же, но на этот раз авторы посвящают работу тому, что значит быть женщиной. Картина крайне уникальна. С одной стороны, она возводит мощную платформу и открывает огромное пространство, с помощью чего можно попытаться понять женщин из разных точек мира – чем они живут, о чем мечтают, что у них болит. «Женщина» – это и серьезный разговор об острых социальных, экономических и политических проблемах. Также фильм, как и «Человека», можно рассматривать как своеобразное зеркало. А еще лента может помочь разобраться в себе – не зря в конце героини отвечают на вопрос: «Какая я?». Ответ авторы предлагают дать самим себе и нам – зрителям. 

Структура фильма устроена таким образом, что некоторые блоки с рассуждениями на определенные темы расположены в выстроенной последовательности – для того, чтобы прочувствовать процесс становления человека, его чувства и ощущения в данный период, эта поступательность для фильма очень важна. Например, сперва идет часть, посвященная ощущениям от первых месячных и секса, а только затем мы слышим откровения о браке, беременности, рождении ребенка и материнстве. Между этим поднимаются вопросы образования, финансовой независимости, насилия и разного рода несправедливостях, с которыми приходится сталкиваться женщинам в разных уголках мира. 

Потрясает в этом ключе преломление ответов и мнений, искренность которых подкрепляется монтажной выверенностью. Например, по обе стороны одного монтажного стыка мы можем увидеть, что одна женщина боится процесса старения и ощущает себя все менее красивой, а другая благодарит Бога за то, что он позволил ей дожить до преклонных лет, и признается, что не чувствует себя старой. Или взять темы неравенства и разнящихся прав женщин в разных странах. Там, где у одной героини мысли будут посвящены, например, карьере, другая скажет, что для нее счастьем будет просто поесть и накормить своих детей. Это сосредоточение опыта и определяющих жизненных моментов героинь с разными судьбой, бэкграундом и культурой демонстрирует, насколько уникальна каждая история, но вместе с этим и показывает, как много объединяет женщин по всему миру.

Так же, как и было с «Человеком», экран наполняется совершенно разными эмоциями, требующими от зрителя лишь одного – эмпатии. Впрочем, сложно представить, чтобы устремленный прямо на тебя взгляд, наполненный подлинной радостью или болью, не вызвал участия, ведь вне зависимости от культурных различий мы испытываем одни и те же чувства – так на внутреннем уровне мы ощущаем связь с тем, что происходит на экране. Перед нами разворачивается пронзительный и напрочь лишенный спекуляций и моральных оценок калейдоскоп из образов героинь.

В этом плане, к слову, фильм работает волнообразно, комбинируя более универсальные и тяжелые темы. Некоторые откровения могут вызывать у нас понимающую улыбку, но следующий кадр уже сопровождается тяжелой болью в груди и мутнеющим от слез взглядом. Тут стоит сказать, что «Женщина» – картина более тяжелая, нежели «Человек». В ней чувствуется большее сосредоточение страха, страданий, невысказанного – в этом ключе в фильме поднимается немало табуированных в рамках культур и стран тем. Например, невооруженным глазом видно, насколько трудно было одной из героинь рассказать о перенесенном аборте, а другой – поделиться тяжелыми воспоминаниями об обрезании. 

Из универсальных же тем хочется выделить ценность времени и жизни, которая в современном мире вечных спешки и погони ощущается как никогда остро. Запоминаются в этом ключе два эпизода. Один из них мы уже упоминали – в нем героиня рассказывает о том, как она счастлива, что Бог дал ей возможность дожить до старости, что заставляет задуматься о мелочности будничных забот и переживаний и вспомнить о том, каким счастьем является дарованная нам жизнь. А в другом отрывке женщина, посвятившая всю жизнь карьере, с сожалением рассказывает, как она жертвовала временем, которое могла бы посвятить семье, друзьям и заботе о себе, что отсылает к ценности времени, которое человек не всегда может тратить рационально. 

Центральной для картины является и тема принятия себя, в которую вплетены вопросы отношения женщины с собственным телом и как она в нем себя чувствует. Так пронзительный калейдоскоп из портретов двух тысяч женщин перемежается с ню, снятыми Питером Линдбергом (к большому сожалению, он умер за месяц до премьеры) – классиком искусства фотографии и создателем знаменитых портретов без ретуши. На нейтральном светлом фоне одна за другой героини разных национальностей и возрастов предстают с обнаженным телом, открываясь зрителю с еще одной максимально интимной стороны, что переносит разговор о гармонии с собой и красоте со словесного уровня на визуальный.

Еще одной особенностью «Женщины» являются поразительной красоты кадры, встроенные в фильм меж блоков. Тут стоит сказать, что мировую известность Артюс-Бертран получил еще до своей первой документальной работы (экологический фильм «Дом. История путешествия»). Известность автору принесла серия фотографий различных уголков Земли, снятых с воздуха (проект «Земля, увиденная с неба»). Сейчас же на счету Артюса-Бертрана 60 книг со сделанными с высоты снимками («Львы», «3 дня во Франции», «365 дней: Земля с высоты»), собственное фотоагентство Altitude, созданное в 1991 году, и проект, основанный при поддержке ЮНЕСКО и вобравший в себя архив фотографий, снятых с вертолетов и воздушных шаров. 

Так и в «Женщине» всплывают вертолетные съемки, какие можно было увидеть еще в «Человеке», одна из основных идей которого заключалась в том, что сперва мы видим мир в масштабной форме, а затем знакомимся с каждым человеком из разных уголков мира в отдельности. С крупными планами героинь контрастируют как богатые живописность ландшафты, так и интимные кадры, отражающие тематики определенных блоков. Например, после монологов о беременности и семье мы можем видеть нежные эпизоды с женщиной, с улыбкой смотрящей на свой животик, в котором ждет появления на свет ее ребенок, или счастливой семьей на уикенде. Тема одиночества, в свою очередь, может подкрепляться рядом усеянных световыми бликами высоток, вызывающих ассоциации потерянности на фоне технологического прорыва, вечной гонки, давления общества и ценностей, зиждущихся на карьеризме, потреблении, подавлении уникального в пользу серой массы. 

 

Контраст кадров с высоты птичьего полета подчеркивает в том числе и разный уровень жизни, который зритель видит по мере того, как на экране трущобы Индии сменяются небоскребами в США. Однако и тут есть нечто объединяющее, универсальное, то, что касается каждого человека вне зависимости от его расы и положения в обществе – вопросы смерти, любви, ценностей, жизни и семьи.

Интересно, что работа над «Женщиной» началась еще до #MeToo, так что в этом ключе авторы уловили общие веяния того, что ситуация в мире начала меняться, и женщины (причем во всем мире) готовы сказать свое слово. Не зря в начале мы видим, как героини поворачиваются со спины лицом к камере, как бы давая понять, что они наконец должны быть увидены и услышаны. Фильм вправду сопровождается мощным ощущением, что для многих героинь их откровения были сродни освобождению, идея чего подкрепляется открывающим эпизодом, где обнаженная женщина рассекает подводное пространство – ее ничего не сковывает, она свобода и словно перерождается. В конце ленты мы слышим один из определяющих монологов – в рамках фильма его можно назвать своеобразной закольцовкой. И в нем говорится о порочном круге молчания, который, действительно, пора прервать.

*прим. Sobesednik.ru: ИГИЛ, также ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Культура и ТВ

Агата Муцениеце: Прилучный сейчас счастлив, а я – нет!

Культура и ТВ

Крупным планом и с высоты птичьего полета: "Женщина" пошла по стопам "Человека"
Фото: chessmusical.ru

Культура и ТВ

"Шахматы": стоит ли идти на разрекламированный мюзикл в Москве и о чём там поют
Политика
"Путин объявит о транзите в январе": Соловей заявил о смене власти в России
Реальные дела реализуют начатые дела: СМИ обнаружили среди единоросов "второго Кличко"
С неожиданной стороны: хитрый военный ответ России заставит Турцию отступить в вопросе Карабаха
Радзиховский: Если Лукашенко не сорвет забастовку, ему конец. Тихановская отгрызет руку
Общество
Коля в школе: Как дети-инвалиды в России получают образование
Кожа Маколея Калкина и кино об опальном экс-схимонахе: самые яркие события Сети
"Зачем нужны такие приказы в пандемию?": Караулов жестко раскритиковал Владимира Путина
"Ограничения в Москве будут ужесточаться": Венедиктов о новых мерах борьбы с ковидом
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Следуя логике последних дней, вслед за Алексеем Навальным и обитателями дна Тихого океана великолукские школьники сделали что-то не так сами, по собственной инициативе. Возможно также, что родители забыли положить им в портфели рафаэлки

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Что до нас, у нас есть три варианта протеста – белорусский, киргизский и российский (то есть отсутствующий). Перевода событий в киргизский формат вовсе не хотелось бы – это будет означать проигрыш. Но перевод в российский формат все-таки страшней. Хотя бы потому, что у живого – плохого или хорошего – есть надежда, а у мертвого она проблематична

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

В мировой политике случилось нечто ужасное. COVID-19 заболел сам лидер единственной сверхдержавы – 45-й президент США Дональд Трамп. Причем случилось это почти ровно за месяц до судьбоносных выборов американского вождя, намеченных на 3 ноября нынешнего, вполне себе безумного и беспощадного 2020 года

Культура и ТВ
Агата Муцениеце: Прилучный сейчас счастлив, а я – нет!
"Шахматы": стоит ли идти на разрекламированный мюзикл в Москве и о чём там поют
Фото с историей. Рязанов любил Беллу Ахмадулину и злился на Александра Иванова
"Поргина стала жертвой родового проклятья": вдове Караченцова вынесли страшный вердикт
Шоу-бизнес
"На одной волне": Фигурист Соловьев рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой
"Невыносимо!": адвокат Федосеевой-Шукшиной покинула Россию из-за угроз
"Плаксину лечить надо!": Цискаридзе размазал дочку Успенской, обидевшую мать
"Какое тело…": 51-летняя Дженнифер Лопес показала свое "главное сокровище" и свела фанатов с ума

Здоровье
Пандемия вызвала в Америке повальный страх перед людьми
Чтение перед сном помогает крепко спать по ночам
Для лечения склеродермии потребуется пересадка стволовых клеток
Утренние тренировки лучше защищают от рака
Туризм
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году
Полина на конкурсе // фото в статье: соцсети
Кони, шоколад, недвижимость: Дочь "повара Путина" выстроила бизнес-империю
Фото: Global Look Press
Можно ли критиковать власть в России и что за это бывает: 5 примеров из реальной жизни
Владимир Путин с экс-супругой Людмилой // Фото: Global Look Press
Любимые женщины Путина – тайные и явные: мама, дочки, Кабаева и многие другие
фото: Global Look Press, коллаж: Sobesednik.ru
Крыша для олигарха и общая родня: как связаны Самвел Карапетян и Владимир Колокольцев
Светлана Капанина // Фото: Антон Абрамов
Светлана Капанина:
Мы не должны летать только на чужих самолетах. Это не наша фишка
Александр Молочников // фото в статье: Global Look Press
Александр Молочников:
Мы и за себя вступиться не можем. Что уж говорить о Белоруссии
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Виктор Добронравов:
Не расстроюсь, если дочки не станут актрисами
Ольга Журавлева // фото в статье: соцсети, личный архив
"Свободу ощущали особенно остро":
Ольга Журавлева – о работе на "Эхе" в 90-е
Фото: личный архив Гасана Гусейнова
Гасан Гусейнов:
Власть в России оккультна. Это видно, когда они боятся называть Навального
Стоп-кадры: YouTube
Внучке Гурченко закрыли доступ в клуб, где у нее произошла драка с Ларой Фрост
Фото из Instagram Лопыревой
Малахов сглазил Лопыреву: шоу-бизнес обсуждает развод модели с "мужем-голодранцем"
Стоп-кадр шоу "Судьба человека"
"Подольская выцарапает глаза": Пресняков проговорился о тайном ребенке
Скрин из Instagram
"Бритни Спирс скрывает чудовищный диагноз": новое видео ошарашило фанатов
Фото: кадр из ролика
"Большой перец мой радует рот": Киркорова высмеяли за двусмысленное заявление
Монологи о шансоне. Часть 10: Ксения Стриж
Северный Речной вокзал // Фото: АГН "Москва"
Вокзал для двоих
Фото из личного архива
Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал
Фото: depositphotos
Отпраздновали и... немедленно выпили: забайкальские "трезвенники" дружат селами
Фото: Global Look Press
Рестораторы Москвы и Санкт-Петербурга сражаются за экологию
^