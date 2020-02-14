Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча

На этой неделе разбираем очередной фильм на тему #MeToo — и вряд ли последний.

«Скандал» вдохновлен реальной историей, случившейся несколько лет назад на американском телеканале Fox News. Многолетняя ведущая телеканала Гретхен Карлсон после громкого и несправедливого увольнения подала в суд на главу телеканала Роджера Эйлза, обвинив последнего в сексуальных домогательствах — и таким образом спровоцировав волну последовавших обвинений в его адрес от многих женщин, все еще работающих там или когда-либо имевших к каналу отношение.

Фильм Джея Роуча — не первопроходец: еще до него, но тоже в 2019 году, был снял сериал «Самый громкий голос», который тоже исследует темные коридоры отношений на телеканале Fox и к тому же сосредотачивается на более длинном временном отрезке — от основания канала в 1996 году до увольнения Гретхен в 2016. Конечно, еще один важный сериал — это «Утреннее шоу», тоже вышедший в 2019 году. И в нем тоже поднимается тема сексуальных домогательств на рабочем месте: в них по сюжету обвиняется влиятельный ведущий, которого любит вся Америка.

Но вернемся к «Скандалу». Его режиссера, в отличие от создателей «Самого громкого голоса», интересуют только события, окружающие судебный «взрыв»: он показывает внутреннюю кухню канала в 2015–2016 годы. И занимает его не подноготная канала в целом, а отдельные истории трех женщин, которые пострадали от домогательств злодея Эйлза — самой Гретхен, популярной ведущей канала Меган Келли и вымышленного персонажа Кайлы Поспишил, только вступившей в ряды работниц Fox.

Актерский состав «Скандала», безусловно, заслуживает отдельных похвал. Главных героинь играют измененная до неузнаваемости Шарлиз Терон (не зря же на прошедшем «Оскаре» фильм получил награду в номинации «Лучший грим»), Николь Кидман и Марго Робби. Две первые из них, играющие Меган и Гретхен соответственно, крайне убедительны в своей решимости на пути обличения Эйлза, а Робби, играющая Кайлу, достоверно передает сомнения и беспомощность женщины, которая только мечтает о громкой карьере (у Меган и Гретхен она уже есть), но внутренне не готова за карьеру продавать себя могущественному монстру. Но она все же начинает «переговоры» с Эйлзом — и уже после двух встреч понимает, какую непомерную цену придется заплатить за успех; и даже начинает ее платить, но довольно быстро в ужасе отступает назад.

Первая часть фильма много внимания отводит перепалкам Меган с будущим президентом Трампом во время телевизионных дебатов, на которых он всячески оскорбляет Меган, а она (пусть и, по собственным словам, «не феминистка») каждый раз дает ему достойный отпор. Но за внешней невозмутимостью скрываются боль и накопившаяся усталость.

Вторая часть фильма строится вокруг надвигающегося скандала, приведшего в итоге к увольнению Эйлза и восстановлению хоть подобия справедливости. Гретхен, например, получает солидную денежную компенсацию — и не совсем понятно, ради чего именно она затевала весь этот скандал: ради справедливости, славы или денег. Но, возможно, именно эта неясность и делает персонаж Николь Кидман психологически более точным.

Но несмотря на удачнейший каст и отличную актерскую игру, острую фемповестку и злободневность темы, у ленты есть один главный недостаток: она намеренно выбирает самую простую драматическую схему — ставит во главу угла безусловного злодея, каким выступает Эйлз, и вокруг него размещает трех пострадавших героинь: он неправ и виноват, а они пострадали, хотя просто хотели успеха.

И хотя ничто из случившегося в действительности не может оправдать действий настоящего Эйлза, ситуация никогда не бывает такой черно-белой. А фильм Роуча, увы, выглядит именно таким. Грустнее же всего то, что именно эта абсолютная прямолинейность и драматургические решения «в лоб» избавляют зрителя от малейшего намека на необходимость додумать что-то самому.