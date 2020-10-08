"Пролысины в зале расстраивают": Збруев опечален полупустым "Ленкомом"

Звезда театра и кино Александр Збруев рассказал Sobesednik.ru о работе театров в период пандемии коронавируса.

Вчера в театральной Москве охотились за стариками. Сотрудники полиции нагрянули с рейдом в театр «Ленком» и театр Сатиры, стражи порядка «охотились» на пожилых зрителей 65+. Пенсионеров не штрафовали, но ругали за несоблюдение самоизоляции и нарушение домашнего режима, рекомендованного Сергеем Собяниным.

Детали происшествия Sobesednik.ru рассказал актер театра «Ленком» Александр Збруев, игравший в тот день спектакль.

– Это была не облава, а предупреждения, – сделал поправку артист. – Зрителей просили надеть маски.

Мое личное мнение: если зритель пенсионного возраста соблюдает меры предосторожности, то почему бы ему не прийти в театр? – рассуждает Збруев.

После спектакля на сцену к нам подходили и благодарили молодые зрители. Никто из пожилых ко мне не подходил.

Ограничительные меры – это большая драма и не только театральная. Дай бог, чтобы она не превратилась в трагедию, – продолжает артист. – Театрам в этот период особенно сложно, потому что актерам, которые привыкли к полной заполняемости зала, видеть пролысины зрителей, рассаженных через промежутки, очень непросто.

Какая-то тут происходит психологическая вещь, – поделился с нами Александр Збруев. – Когда перед началом спектакля ты через какую-нибудь дырочку заглядываешь в зрительный зал и видишь больше половины зала незаполненной, ты, конечно, расстраиваешься.

При этом актер уверен: настоящих поклонников театра ничто не остановит.

– Мне сегодня звонили зрители, которые приедут к нам из Воронежа на следующий спектакль «Вишневый сад». Мне кажется, для любителей театра, которые по нему соскучились, не будет преград, – пояснил Збруев.