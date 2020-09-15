Автора книг о Гарри Поттере "похоронили" из-за романа об убийце в женской одежде

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг снова стала объектом критики со стороны защитников трансгендерных людей.

Ранее Роулинг подвергли канселингу (культура отказа в уважении человеку, который был уличен в каком-либо проступке) за то, что она иронизировала над словосочетанием «люди, которые менструируют» в тексте о проблемах гигиены в развивающихся странах.

Теперь по псевдонимом Robert Galbraith вышел ее роман «Troubled Blood» на 900 страниц, где рассказана история расследования дела серийного убийцы. Особенность антигероя — он мужчина, который переодевается в женскую одежду, перед тем, как убить свою жертву, пишет DailyMail.

Критиков Роулинг предупредили, что, прежде чем упрекать писательницу в трансфобии, желательно снала прочитать книгу. Но и в Великобритании, и в России в тренды Твиттера 15 сентября вышел хэштег #RIPJKRowling. Пользователи «похоронили» писательницу, а некоторые шутили, что теперь считают автором поттерианы певицу Бритни Спирс.

«Я до сих пор не могу поверить, что Дж. К. Роулинг написала роман, в котором говорится, что трансгендеры могут быть злодеями», — пишет активистка Titania McGrath. После она заявляет, что намерена заказать 200 экземпляров романа Роулинг, чтобы сжечь их.

При этом в книге речь идет не о человеке, который считает себя трансгендерным, но противники произведения уверены: в свете провозглашенных убеждений Джоан Роулинг, очевидно, что она выбрала такой сюжет специально как укол в сторону сообщества.