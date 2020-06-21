Британскую полицию обвинили в сокрытии пола преступника из-за политкорректности

Полицию Хартфордшира в Британии обвинили в сокрытии важной детали при поиске свидетелей в деле о ночном изнасиловании мужчины мужчиной. Правоохранители не стали указывать пол преступника и то, что он был одет в женскую одежду.

«Начальников полиции обвинили в том, что они поставили политкорректность выше общественной безопасности», — пишет DailyMail. Граждан попросили обращать внимание на любых подозрительных людей, действующих в районе, где произошло изнасилование, но не указывали примет агрессора.

Экс-полицейский Гарри Миллер из группы «Справедливый полицейский», которая борется с вмешательством силовых служб в свободу слова, обвинил полицию Хартфордшира в страхе перед обвинением со стороны адвокаторов политики трансгендеризма.

На пресс-брифинге инспектор Джастин Дженкинс прокомментировал инцидент, отметив, что полиции следует использовать более аккуратные выражения для описания подобных преступлений, чтобы гнев общественности не оказывал негативного влияния на других представителей меньшинств. Но адвокатесса Кама Милли парировала, что точное описание злоумышленника может мешать правосудию.

«Все жертвы имеют право на надлежащее полицейское расследование. Полиция знает, что лучший способ найти этого преступника – быстро и эффективно распространить точное описание. Описания подозреваемых никогда на моем опыте не учитывали политическую напряженность или личные чувства», — настаивает Кама Милли.