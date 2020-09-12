"Страшнею, но терплю": Мария Голубкина мажет лицо кремом от геморроя

46-летняя актриса, которая является противницей пластических операций, поделилась оригинальными советами по уходу за собой.

Совсем скоро, 22 сентября, Мария Голубкина отметит свой 47-й день рождения. К этой дате актриса относится очень спокойно и совсем не боится стареть. Именно поэтому Голубкина, в отличие от многих других звезд российского кино, за свою жизнь не сделала ни одной пластической операции.

Об этом, а так же о нестандартных лайфхаках по уходу за собой, Мария рассказала во время прямого эфира на своей страничке в Instagram.

– Я категорически против пластики, – говорит звезда фильмов «Ребро Адама» и «Француз». – Меня даже тут пригласили на телепередачу одну по поводу пластики поговорить. И когда я сказала, что я против операций, меня не взяли.

Конечно, мы страшнеем, когда стареем, – признает очевидное актриса. – Ну, а что делать?! Надо терпеть, находить в этом какую-то прелесть. Вы уступаете дорогу молодым. А если вам 50 или 60 лет, а вы выглядите по-прежнему на 35, что делать 35-летним тогда?!

Несмотря на отсутствие страха перед старостью, Голубкина все-таки прибегает к некоторым омолаживающим средствам. Однако подход к уходу за собой у Марии весьма оригинальный.

– Я пошла в магазин для беременных и купила там крем от растяжек для живота. Мажу им лицо, мне нравится. Лайфхак! – делится секретами звезда. – Скорее всего, все бабки так делают. Посмотрим, что будет… А еще мне Елена Малышева советовала крем для диабетиков специальный – для пяток, но наносить его она говорила на лицо. Но это фигня!

Во время прямого эфира в соцсети Голубкина получила и обратную связь – массу полезных советов от своих подписчиков.

Например, одна из интернет-пользовательниц посоветовал актрисе... попробовать крем от геморроя для ухода за кожей вокруг глаз! И эта идея Марии пришлась по душе.