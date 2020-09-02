"Клюев был мне папой": звезда "Ворониных" Георгий Дронов назвал себя сиротой

Актер, сыгравший сына героя Бориса Клюева в популярном сериале СТС, в ужасе от его трагической смерти.

Звонок Sobesednik.ru застал Георгия Дронова на гастролях.

– Трудно в такие минуты говорить, – сказал Георгий, – ведь Борис Клюев умер только что. С Борисом Владимировичем я проработал бок о бок 10 лет, мы виделись каждый день.

Он был для нас примером оптимизма, профессионального отношения к делу. Всегда готов к работе, настроен на победу. Всегда открытый и весёлый.

Борис Владимирович из кинематографического папы стал папой для всех актёров, всей нашей съёмочной группы. Думаю, нам всем будет его не хватать... уже не хватает.

Не только для Ворониных, но и для всей страны закрылась очень большая книга, в которой могло быть ещё много ярких страниц и которые мы бы все перечитывали и листали с огромным удовольствием. Хочется пожелать всем близким Бориса Владимировича сил. Надо держаться, чтобы пережить эту трагедию.

Борис Клюев, который последние два года боролся с раком, рассказывал, что Воронины были семьей не только в кадре, но и в жизни. Все актеры дружили.

– Все эти 10 лет мы жили и продолжаем жить этой дружной семьёй, – подтвердил нам Дронов. – Иначе не было бы у сериала такого успеха, не было бы у героев ситкома такой всенародной любви.

Это правда: Борис Владимирович ушёл не только из «воронинской» семьи, но и из наших семей. Да я думаю, что он из всех семей ушёл. Мы все осиротели.

– Когда вы в последний раз созванивались с Борисом Владимировичем?

– В его день рождения, 13-го июля, я отправил ему смс с поздравлением. Я знаю, сколько у него было поклонников, друзей, с которыми он не успевал общаться. Я на этом не акцентировал, был уверен, что не завтра, так послезавтра мы с ним встретимся.

– Что теперь будет с сериалом? Новые «Воронины» будут снимать без Бориса Клюева?

– Сериал давно закрылся. Канал хотел заказать ещё 20 серий, но пока они думали, жизнь внесла свои трагические коррективы.