"Фуфло!": причастность Гармаша и Стебунова к ДТП с Ефремовым опровергли в театре

Источник в «Современнике» рассказал Sobesednik.ru, кому на самом деле было выгодно избавиться от Михаила Ефремова.

По версии Никиты Джигурды, которой он поделился с Sobesednik.ru, смертельную аварию с участием актера могли подстроить его конкуренты, которые сами метили на место худрука «Современника».

Однако наш источник в театре, узнав о подобной трактовке случившегося, отреагировал однозначно:

– Фуфло версия! – заявили нам. – Вот кто точно косвенно выиграл от всей этой ситуации, так это нынешний худрук Виктор Рыжаков. Ефремова, Гармаша и Стебунова он опасался с первого дня. Ефремова не стало в театре по известным причинам, Гармаш ушел, а Стебунова сейчас буквально травят.

Наш источник напомнил, что Михаила Ефремова, Сергея Гармаша и Ивана Стебунова связывают долгие годы дружбы.

– Ведущие актёры страны, любимцы публики, они не позволили бы ему (Рыжакову. – Прим. Sobesednik.ru) влиять на репертуар и встали бы грудью за сотрудников, которых он захотел бы выгнать, – рассказали нам.

Волчек всегда считалась с мнением этих троих парней, — соглашается с нашим источником известная актриса, которая служит в «Современнике» более четверти века. Она также попросила не называть свое имя, поскольку не хочет расставаться с театром. — Я только не понимаю, почему Миша никак не реагирует на то, что его адвокат третирует в СМИ Ваню. Дескать, он был в машине друга в момент аварии. Ефремов не заступается за Ивана, что выглядит как минимум странно, тем более для тех, кто знает, как они дружат. В то же время умалчивается, где и с кем Ефремов провёл тот день, а это бы всё прояснило. Пашаев зачем-то настырно этим педалирует.

Предъявите Ивану официальные обвинения, вызовите в суд! Нет, устраиваются закулисные интриги, вбрасывается в прессу неверная информация, а точнее сказать – ложь. Cтебунов нанял себе адвоката, чтобы защищаться от этих провокаций. Кому выгодно втягивать Ваню в эту историю? – задается вопросом актриса «Современника».

– Честный и порядочный Cтебунов всегда занимался только творчеством, никому дорогу не переходил, за спиной никого не обсуждал. Ивану всегда было не до интриг, он был занят в театре на главных ролях, – продолжает актриса. – Заканчивал курсы сценаристов и режиссёров, занимался режиссурой и продюсированием, писал сценарии, снимался в кино и сериалах.

Ваня мог раздражать кого-то только своим талантом, как и Миша, и Серёжа. Серости и выскочки, которые пляшут сейчас под дудку нового худрука терпеть этих актёров не могут, которые всегда держались вместе, а теперь их ломают, как тот веник в притче – по прутику.

– Несколько лет назад, – уточняет наш источник, – Миша Ефремов вернул в театр «Cовременник» Ваню, который уехал из Москвы в родную Сибирь, где возглавлял труппу Молодёжного театра в Барнауле.

Ефремов позвонил другу из кабинета Галины Борисовны, которая дала своё согласие, чтобы Ваня вернулся. Она много ему помогала до отъезда в Алтайский край. Мудрая Волчек не хотела терять артиста, коих сейчас мизер. Галина Борисовна за всё своё почти полувековое руководство театром никогда и никого назад не возвращала, исключение она сделала лишь для Лены Яковлевой, которую обожала.

Понятно, что у такого талантливого артиста и красавца, как Стебунов, полно завистников, которым его возвращение было, как удар серпом по причинным местам, – использует яркие образы сотрудник театра. – И некий персонаж, которому выгодно сейчас уничтожить имена Ефремова, Гармаша и Стебунова, вывернул это так, будто Сергей и Иван метили на место худрука. А Миша был их главным конкурентом. Полная профанация! Артисты их уровня могут подчиняться только человеку и руководителю уровня Волчек. На них ходит публика, их любят, если уж говорить меркантильным языком – кассу « Современника» делают именно эти артисты. А значит, они имеют право на голос. Но их голос новому руководству, похоже, не очень-то нужен.