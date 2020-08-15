Внучка патриотки Малышевой получит американское гражданство

Ведущая программ «Жить здорово» и «Здоровье» на «Первом канале» со дня на день станет бабушкой. Внучку Елене Малышевой подарит Карина, жена старшего сына теледивы – Юрия. Благодаря ему у Елены Васильевны уже есть два внука: 5-летний Игорь и 2-летний Артур.

Малышева уже сообщила пол ребенка: будет девочка. Внучка российской телеведущей, активно поддерживающей «Единую Россию» и Владимира Путина, появится на свет в США. Дело в том, что Юрий Малышев уже несколько лет живет в Америке.

Чтобы помочь молодой семье, Елена Васильевна заранее вылетела в Штаты, где, как известно, владеет «золотым дворцом» под Нью-Йорком. Именно в этом доме семейство Малышевых в полном составе и ждет счастливого события.

Согласно 14-й поправке к Конституции США, ребенок, рожденный в этой стране, получает американское гражданство. Так что внучка Малышевой с полным правом станет американкой. Правда, осенью прошлого года США ужесточили правила предоставления гражданства в связи с рождением: слишком многие беременные женщины летят в Америку, чтобы потом обеспечить детей заветным паспортом. Cогласно новому руководству Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), дети, рожденные от родителей, постоянно проживающих за пределами США, не могут получить гражданство автоматически.

Однако сына и снохи Елены Малышевой это не касается: Юрий с женой уже продолжительное время живет в Америке, работает там врачом. В период пандемии ему, как и многим его коллегам, приходилось спасать жизни больных коронавирусом. Поэтому внучке Елены Малышевой ничто не помешает получить американское гражданство.