Россияне требуют уволить Елену Малышеву после расследования Навального

Зрители крайне остро отреагировали на новость о том, что Малышева и ее сыновья владеют в США недвижимостью ценой $11 млн.

Переспав с мыслью о том, что теперь о ее богатствах знает вся страна, которую она лечит с экрана телевизора больше, чем Россией правит Путин, Елена Малышева продолжает хранить молчание относительно расследования ФБК Алексея Навального. А может быть, в эту ночь Елена Васильевна не спала? Ведь правда: было отчего потерять сон. Нет, она, конечно, всегда может сказать, что Навальный копает под нее по заказу. Но тогда пусть назовет заказчика. И, главное, что в этом расследования неправда.

Напомним: борец с коррупцией обнаружил у семьи ведущей программ «Здоровье» и «Жить здорово» («Первый канал») шикарный загородный дом на берегу Гудзона, который Малышева, согласно документам, представленным ФБК, приобрела в 2016 году за 6,4 млн долларов, и две квартиры в центре Нью-Йорка по 110 квадратных метров каждая общей стоимостью еще 4,2 млн долларов. Городская недвижимость, предполагает Навальный, предназначена для «мальчишек» Малышевой – ее сыновей Юрия и Василия. На момент приобретения жилья в Америке обоим было слегка за 20.

Зрители, узнав, как здорово живет Елена Малышева не только в одноименной передаче, а в реальной жизни, мгновенно задались вопросом, как ведущая смогла накопить на такую недвижимость в США, откуда деньги. Но обыкновенно словоохотливая Елена Васильева пока держит глухую оборону. Она не выходит в прямой эфир на своей странице в инстаграм и закрыла комментарии под свежим постом. Но пронырливые подписчики рассредоточились по предыдущим публикациям Малышевой на ее странице и ввиду добровольного бойкота самой героини ведут диалоги друг с другом.

– Подскажите рецепт как купить дом в США за 6 млн долларов США? – просят телеведущую одни зрители.

– Ответ прост, – просвещают их другие. – Сделать из поролона вагину, и можно это разбавить мошонкой, и под весёлое пение показать это по федеральному каналу. Дальше: в начале коронавирусной атаки сказать – «Товарищи этот вирус придумали американцы, и нам он не страшен». А чуть позже, поняв, что опять пукнула в лужу, начать делать тесты в своих частных поликлиниках на этот вирус, которого, с её слов, нет…

Впрочем, пользователи сомневаются, что свое богатство Малышева сумела заработать на доходах от деятельности медцентра и продажи диет. Зрители считают: капитал Елена Васильевна сколотила благодаря «Первому каналу»: «Мы платим налоги на школы, больницы, дороги. А они уходят на гребаных пропагандистов! Позор! Позор! Позор!» – пишут комментаторы. И еще: «Требуем уволить Елену Малышеву с «Первого канала» после расследования Навального. Помните, она недавно просила деньги на средства защиты врачей от коронавируса? Надо подписать петицию, чтобы убрали ее с экранов ТВ. Вон Тодоренко лишили рекламных контрактов, здесь тот же случай...»

А вообще, Елену Малышеву даже немного жаль. Она совершенно точно еще никогда не встречала столько негатива, как сейчас – от «Можете закрыть комментарии или вообще страницу, но правду не скроешь. Уезжайте в Штаты тогда, а не несите бред про "Москва - лучший город мира" и "в России лучшие врачи"! Вы – позор России!» до «А с виду такая няшка. Я в шоке!»

Лена Горячева.