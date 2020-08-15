"Витя нас до сих пор кормит": как живет семья Цоя спустя 30 лет после его смерти

Ровно три десятилетия назад, 15 августа 1990 года, в ДТП трагически погиб лидер культовой группы «Кино» Виктор Цой.

Музыкант до сих пор остается популярным на всем постсоветском пространстве. Его любит как старшее поколение, так и молодежь. А песня группы «Кино» «Перемен требуют наши сердца» на фоне митингов в Хабаровске и Беларуси стала самой популярной композицией этого лета.

Sobesednik.ru выяснил, как сейчас живут родственники погибшего музыканта, которые практически не дают интервью.

Мама Виктора Цоя пережила сына на 19 лет. Валентина Васильевна за полтора месяца перед смертью перенесла два инфаркта. Ее могила расположена на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге недалеко от могилы Виктора Цоя. 82-летний отец музыканта, Роберт Максимович живет под Санкт-Петербургом. Накануне 30-летия со дня смерти знаменитого сына Цой-старший признался: он практически не интересуется тем, что происходит в мире.

– Я не то чтобы вне политики, я совершенно отключен, – сказал отец легенды рок-музыки.

Три года назад корреспондент Sobesednik.ru общалась с Робертом Максимовичем. Тогда он рассказал нам, как знаменитый сын до сих пор помогает ему в жизни. Дело в том, что пять лет назад у Цоя-старшего диагностировали рак. Узнав об этом, поклонники Виктора тут же организовали сбор средств, чтобы помочь папе своего кумира.

– Есть у нас актив поклонников из 10-15 человек, – сказал нам в 2017 году Роберт Максимович. – Мы с ними встречаемся каждый год в день смерти Вити на кладбище, общаемся, вспоминаем его. Вот они и организовали сбор денег мне на операцию. Очень мне помогли! Благодаря им сейчас мое здоровье в норме. А вот с внуком мы видимся редко. Он в основном живет в Москве, поэтому разговариваем по телефону.

Отец легендарного музыканта заверил нас, что поддержкой поклонников Виктора он никогда не злоупотребляет. Поэтому с тех пор, как его здоровье нормализовалось, никакой материальной помощи он от них не принимает.

– Пенсия у меня обыкновенная. Ее бы, конечно, мне не хватило, – поделился с нашим корреспондентом Цой-старший. – Но Витька меня до сих пор кормит! Его творчество очень ценится, мне поступают хорошие гонорары за его музыку.

Единственному сыну Виктора Цоя, Александру сейчас 35 лет. Долгое время он открещивался от статуса сына легенды, который с самого детства ему мешал.

– Школу я окончил экстерном, потому что в какой-то момент просто бросил ее, – говорил он. – Школа была для меня тяжелым опытом. И со сверстниками, и с учителями невозможно было отделаться от того, что они воспринимали меня только как сына Виктора Цоя. Я протестовал против этого. Школу вообще мало кто любит, но я временами ее просто ненавидел и отказывался туда ходить.

Переехав в Москву из Санкт-Петербурга уже во взрослом возрасте, сын Цоя даже взял псевдоним Молчанов. Какое-то время Александр работал редактором на «Первом канале», но потом вернулся в Питер. В родном городе Цой-младший работал в ночных клубах, занимался организацией концертов, был даже учредителем одного из заведений. Но, видимо, генетика взяла свое, так как наследник лидера группы «Кино» не смог жить без музыки.

Александр Цой сначала играл на гитаре в коллективе Para bellvm, а потом и создал свою группу «Ронин». Какое-то время назад Александру пришла в голову идея возродить группу «Кино». Для этого он встретился с музыкантами, которые работали с его отцом. Цой-младший решил, что можно вырезать голос папы со старых записей, оцифровать его и организовать полноценный концерт с музыкантами. Если сыну Цоя все удастся, то уже этой осенью пройдут два таких концерта в Москве и Санкт-Петербурге.

О личной жизни Александра Цоя известно крайне мало. По слухам, в 2010 году он женился на женщине, которую зовут Елена Осокина, и она родила ему ребенка. А судя по страничке сына легенды в Instagram, в свободное время он любит погонять на мотоцикле.

– Когда ты абсолютно всех интересуешь только как сын Виктора Цоя, сложно понять, кто ты сам, – делился Цой-младший. – Только после 25 лет я понял, что с этим ничего не поделать и у меня есть какие-то обязанности – как сына Цоя. Но также у меня есть и моя, отдельная жизнь, которая никого не касается.

По материалам: «КП», «КП-Санкт Петербург», «Meduza».