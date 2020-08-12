Цой, Алехина и SERB: как в Москве проходят митинги против Лукашенко. Фото, видео

Требовать отставки Александра Лукашенко к зданию белорусского посольства на Маросейке около ста человек приходят уже несколько дней. Митинг не разгоняют, но рядом постоянно дежурят 10 полицейских в бронежилетах. В соседних переулках припаркованы 5 автобусов с полицией.

Митингующие кричат лозунги «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи!», «Убийцу – в тюрьму!» и т.д. Некоторые машины сигналят в знак поддержки, водители машут руками из окон и включают песню Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца».

Среди «участников» акции есть и активисты движения SERB. Они представляются патриотами России и стремятся как можно активнее дискутировать с протестующими. Но диалог не удается. Как правило, их обзывают провокаторами и оттесняют.

По словам собравшихся, протестовать к посольству приходят в основном белорусы, но солидарные россияне тоже участвуют в митингах. Во вторник с плакатом «Жыве Беларусь» здесь появилась Мария Алехина из группы Pussy Riot.

Митинг проходит подчеркнуто мирно – активисты разносят питьевую воду и организованно убирают за собой мусор. Иногда даже толпа начинает скандировать «Спасибо!» в адрес полицейских.

– Здесь те, кто стоял в очереди на голосование в посольстве, – рассказал один из участников митинга корреспонденту Sobesednik.ru. – Нас было несколько тысяч – проголосовать успели не все. Те, кто пришел после полудня, уже не смогли выразить свое мнение. Митинги организовались совершенно стихийно, ещё тогда. Девушки создали чат в Телеграме, написали адрес на листочке и прошлись по очереди.

Я уверен, что все, кто пришел голосовать, были за оппозицию, – считает противник действующего президента. – Блогер Илья Варламов был тут и специально искал людей, которые за Лукашенко. Нашел только одного! Потом объявили результаты – у Лукашенко 54%. Как так? Откуда?

По словам участника митинга, почти все его друзья-белорусы из Москвы уехали на родину для участия в акциях протеста. Одного из них уже арестовали, другой был избит ОМОНом.